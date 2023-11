„Mehr als stolz“: Legendäre Rockband feiert deutschen Castingshow-Teilnehmer

In der Casting-Show „The Voice of Germany” (ProSieben) lieferte Niclas Scholz einen energiegeladenen Auftritt ab. Nun wird dem 22-Jährigen aus Halle eine besondere Ehre zuteil: Seine musikalischen Helden feiern seine Show öffentlich ab!

Bei „The Voice of Germany” geht es in der Regel musikalisch eher gemächlich zu, Rock- und Pop-Balladen stehen bei den Teilnehmer:innen hoch im Kurs. Umso überraschender war das, was Niclas Scholz (22) vor einigen Wochen ablieferte: Mit einer energiegeladenen Interpretation des Motörhead-Megahit „Ace of Spades“ begeisterte er das Studio-Pubilkum und holte auch die Juroren der Show von den Socken.

„The Voice of Germany”: Niclas Scholz begeistert die Jury – und seine musikalischen Helden

Die vollständige Jury – in diesem Jahr bestehend aus Bill und Tom Kaulitz, Giovanni Zarelle, Shirin David und Ronan Keating – war hin und weg, alle wollten den 22-jährigen Rocker in ihrem Team haben. Scholz entschied sich letztendlich für die „Tokio Hotel“-Brüder Bill und Tom Kaulitz.

Das war vor ein paar Wochen, der Auftritt wurde Ende September bei ProSieben ausgestrahlt. Das YouTube-Video der energiegeladenen Show von Niclas Scholz wurde seitdem knapp eine halbe Million mal angeguckt – inzwischen auch von Niclas Scholz‘ musikalischen Helden, den Motörhead-Rockern höchstpersönlich.

Die waren so begeistert, dass sie den Auftritt jetzt öffentlich auf ihrer Homepage feiern: „Als wir Niclas Scholz sahen, wie er sich bei ‚The Voice of Germany‘ kopfüber in ‚Ace of Spades‘ stürzte, waren wir mehr als stolz darauf, dass Niclas eine solch überschwängliche und energiegeladene Hommage ablieferte“, schreibt die Band, die sich nach dem Tod von Frontmann Lemmy Klimister im Dezember 2015 offiziell auflöste und nicht mehr auftrat.

Es sei wunderbar zu sehen, „wie Lemmys Geist durch unglaubliche Auftritte wie diesen weiterlebt“, heißt es auf der Homepage. Und: „Es ist großartig, dass es Tribute-Bands und Fans wie Niclas gibt, die die Motörhead-Musikfahne live hochhalten.“ (due)