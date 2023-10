Konzert-Hammer! Bruce Springsteen kündigt Auftritt im Norden an

Es ist nicht einmal zwei Monate her, dass Bruce Springsteen und die E Street Band das vorerst letzte Konzert ihrer Welttournee gespielt haben. Doch der „Boss“ und seine famose Truppe haben nach längerer Abstinenz wieder Blut geleckt: Im kommenden Jahr schieben sie gleich noch eine Tour hinterher. Auch in Norddeutschland steht wieder ein Auftritt an.

Fans von Bruce Springsteen sollten sich den 5. Juli 2024 dick im Kalender markieren: Denn dann kommt der „Boss“ gemeinsam mit der E Street Band in die „Heinz von Heiden“-Arena in Hannover. Es ist der einzige Deutschlandauftritt im kommenden Jahr.

Bruce Springsteen spielt 2024 Konzert in Hannover

Insgesamt 22 Auftritte in Europa hat die Rocklegende am Dienstag angekündigt. Start ist am 5. Mai in Cardiff (Wales). Auch Nordirland, Irland, das Vereinigte Königreich, Frankreich, Tschechien, Italien, Spanien, die Niederlande, Belgien, Dänemark, Schweden, Finnland und Norwegen dürfen sich auf Konzerte freuen.

Den Abschluss der Europareise bildet ein Auftritt im Wembley-Stadion in London am 25. Juli.

Die vergangene Tour war ein riesiger Erfolg für Springsteen und die E Street Band. Allein in Europa besuchten nach Angaben des Veranstalters Live Nation rund 1,6 Millionen Menschen die Konzerte. In Hamburg lieferten die Musiker:innen in diesem Sommer im ausverkauften Volksparkstadion eine unvergessliche Show ab.

Zuletzt hatte Bruce Springsteen einige Auftritte in den USA aufgrund eines Magengeschwürs absagen müssen – doch 2024 will der 74-Jährige wieder frisch erholt auf der Bühne angreifen. Der Vorverkauf für das Hannover-Konzert startet am Mittwoch, 8. November (10 Uhr), ein Online-Presale startet am Montag, 6. November (10 Uhr).