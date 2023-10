Jaya The Cat in der Markthalle: „Eine der besten Live-Bands weltweit“

Die Bandgeschichte der Reggae-Punker Jaya The Cat ist wuselig: Schon in den 90ern gründen sie sich in Boston, die Besetzung ist da aber noch wechselnd und sie sind eher eine Kneipen- und Party-Band. Irgendwann in den 90ern zieht es sie ins sonnigere San Francisco, aber dort kommen sie überhaupt nicht mit den hohen Lebenshaltungskosten zurecht, sodass sie sich fast auflösen. Sie können sich aber noch mal aufrappeln und veröffentlichen 2001 dann endlich ihr Debütalbum. Später gibt’s wieder Besetzungswechsel – und die Band findet ihre neue Heimat in Amsterdam.

Auch wenn die Band nie so richtig kommerziell Fuß fassen konnte und ihr letztes Album „A Good Day For The Damned“ auch schon wieder sechs Jahre zurückliegt, kann man sich bei einer Sache sicher sein: Live sind Jaya The Cat eine echte Macht. Die Markthalle deklariert sie im Ankündigungstext sogar als „eine der besten Live-Bands weltweit“ – und dem Urteil der Markthalle muss man ja einfach vertrauen, bei den Acts, die da alle schon gespielt haben. Heute! Pflichttermin!

Markthalle: 26.10., 20 Uhr, 35 Euro