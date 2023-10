Hamburger Superstar Zoe Wees zieht es ins Ausland

London, New York oder doch LA: Die deutsche Sängerin und Songwriterin Zoe Wees möchte später gerne im Ausland leben. Wo zieht es sie genau hin?

„Nach London wäre toll, aber ich muss das noch für mich herausfinden. Aber Deutschland schon verlassen auf jeden Fall“, sagte die 21-Jährige im Gespräch der Deutschen Presse-Agentur.

Zunächst möchte sie aber mit ihrer Musik weiterhin Erfolg haben und auf Tour gehen, fügte Wees hinzu. Dabei verfügt sie bereits über internationale Erfahrung, spielte unter anderem Konzerte in New York, Los Angeles und Chicago. Und merkte dabei, dass das Publikum durchaus anders tickt, als in ihrer deutschen Heimat. „Unterschiedlich ist zum Beispiel, dass die Leute in Amerika einfach ein bisschen mehr viben und auch einfach die Texte verstehen und das besser fühlen als in Deutschland“, sagte die gebürtige Hamburgerin.

Drei Jahre nachdem sie mit ihrem Hit „Control“ nahezu über Nacht den Durchbruch schaffte, veröffentlicht die 21 Jahre alte Musikerin am Freitag (3. November) ihr Debütalbum mit dem Titel „Therapy“. (dpa/mp)