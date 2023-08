Großes Gratis-Konzert mit Stars in Hamburg: Weitere Acts stehen fest

Weitere Acts für den kostenlosen Konzert-Kracher in der Barclays Arena: Nach Corona-bedingter Zwangspause veranstaltet Radio Hamburg wieder das Konzert „Stars For Free“ in Hamburgs größter Konzerthalle. Vor einigen Wochen wurden bereits zwei deutsche Radiostars bestätigt. Nun stehen weitere Acts fest.

„Stars For Free“ soll am Samstag, 9. September, in der Barclays Arena stattfinden. Vor einigen Wochen wurde bereits bestätigt, dass Pop-Sänger Nico Santos („Topics“, „Rooftop“) und Singer-Songwriter Michael Schulte (ESC-Hit „You Let Me Walk Alone“) bei dem Konzertevent auftreten sollen.

„Stars For Free“: Weitere Acts stehen fest

Jetzt stehen drei weitere Acts fest: Auch Hamburgs international erfolgreicher Pop-Star Zoe Wees, US-Sänger Ray Dalton („Do it again“) und Erfolgs-DJ Topic („Your Love (9PM)“) werden dabei sein. Damit ist das Line-up für etwa viereinhalbstündige Konzert-Event (16 bis 20.30 Uhr) komplett.

„Stars for Free“: So kommt man an Tickets

Wie kommt man an Tickets für „Stars for Free“? Die mehr als 12.000 Eintrittskarten werden laut Radio Hamburg seit Mitte Juli bei mehreren Kooperationspartnern verschenkt. Der Sender veranstaltet hierzu eine Tickettour. Alle Termine sind auf der Homepage von Radio Hamburg zu finden.

„Stars For Free“ ist laut Radio Hamburg Deutschlands größtes kostenfreies Musikevent und wurde 1997 vom Radiosender 105.6 RTL Berlin ins Leben gerufen. (due)