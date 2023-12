Mit einem großen Konzert hat die Punkband Feine Sahne Fischfilet in Rostock ein besonderes Jahr beendet. Vor Tausenden Fans spielten die Musiker am Donnerstagabend in der Rostocker Stadthalle. Erstmals nach Jahren brachte die Band 2023 neue Musik heraus. Auch für 2024 gibt es Pläne.

Den Abschluss hatte die aus Vorpommern stammende Gruppe nach eigenen Angaben bewusst nach Rostock gelegt. Mit Freunden und Familie wollten sie das Jahr abschließen.

Feine Sahne Fischfilet: Eisbaden, emotionales Konzert und große Aftershow-Party

Zuvor hatten sie am Nachmittag schon zum Eisbaden in der Ostsee nach Warnemünde geladen. Nach dem Konzert sollte in einem Club im Rostocker Stadthafen weitergefeiert werden.

Vor der Rückkehr gab es zuletzt 2019 eine eigene Feine-Sahne-Fischfilet-Tour und 2018 das letzte Album. 2023 meldete sich die Band mit dem Album „Alles glänzt“, einem Live-Album sowie einer Open-Air- und einer Wintertour zurück.

Das könnte Sie auch interessieren: Alle Lichter an: Niels Frevert im Nachtasyl – ein ganz besonderer Abend

Nach dem Finale am Donnerstag sei „erstmal schlafen und Familie angesagt“, hieß es von der Band. „Wir freuen uns auch riesig drauf, mit unseren Familien Weihnachten zu feiern.“ Im nächsten Jahr wollen sich die Musiker in den Proberaum zurückziehen. „Wir haben Bock, an neuer Musik zu arbeiten. Mal schauen was dabei rumkommt“, teilten sie mit. Auch Festivalauftritte seien geplant. (dpa/mp)