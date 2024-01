Eine schrille One-Queen-Show verspricht Sasha Velour, Gewinnerin der US-Reality-Show „RuPaul’s Drag Race“ bei ihrem Theaterspektakel, für das sie exklusiv in Hamburg und Berlin Halt macht. Alles an dieser Produktion mit dem Namen „The Big Reveal Live Show!“ stammt von ihr, was für eine Reihe Superlative sorgt: Es sei ihre schockierendste, lustigste, emotionalste und intimste Theaterproduktion, sagt der Drag-Superstar.

Dabei ist Sasha Velour schon von Haus aus kunterbunt unterwegs: Sie ist Comiczeichnerin, TV-Moderatorin, Dragqueen und eben auch Autorin. Zu ihrem Buch-Debüt „The Big Reveal: An Illustrated Manifesto Of Drag“, das ihre persönliche Reise ebenso erzählt wie die globale Geschichte des Queerseins, hat sie nun also ein Revue ausgearbeitet.

Sasha Velour hat „RuPaul’s Drag Race“ gewonnen

In 90 Minuten bekommen die Gäste so einiges geboten. Von Filmmaterial aus Sasha Velours Kindheit über kunstvoll ausgearbeiteten Reden bis hin zu Lippensynchronisation reicht die Bandbreite künstlerischer Darstellungsformen. Spielerisch und stets mit einem Augenzwinkern beleuchtet sie die vielen Facetten queeren Lebens, ohne zu vergessen, der Gesellschaft mit ihren heterogenen Normen einen Spiegel vorzuhalten. Das Ganze ist dann noch von einem genialen Soundtrack von Songs von Deepl Purple, Stevie Wonder und Britney Spears untermauert.

Eigentlich sollte die Dragqueen bereits im November nach Hamburg kommen, doch dann musste die Tour verlegt werden. Nun gastiert Sasha Velour am 25. März im Operettenhaus (statt wie ursprünglich vorgesehen in der Laeiszhalle; bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit). Unterstützung bekommt sie von Yvonne Nightstand, die bei der deutschen Version von „Drag Race“ mitmachte.

Operettenhaus: 25.3., 20 Uhr, ab 53 Euro

