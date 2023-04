Blonds neues Album „Perlen“: Listening-Session im Schwimmbecken!

Dass Blond eine ganz besondere Band sind, beweisen sie immer wieder durch ihre Songs, Podcasts, Videos, Reels und ihren ganzen Style. Jetzt hebt das Trio die Besonderheit auf ein weiteres Level: Ihr neues Album „Perlen“, das kommenden Freitag (21.4.) erscheint, kann man im Schwimmbecken exklusiv vorhören!

Das Albumcover von „Perlen“, es erscheint am 21. April beim Label Beton Klunker.

In außergewöhnlich gestalteten Schwimmbecken können Fans, ausgestattet mit Blond-Poolnudeln und mithilfe von besonderen Unterwasser-Lautsprechern vom 18. bis 20. April das gesamte Album hören, während sie im Wasser treiben. Zutritt zu diesen besonderen Events gibt es nur für Gewinner:innen. Das Dresden-Konzert findet am 18., das Berlin-Konzert am 20. April statt. In Hamburg ist auch ein Event für den 19. April in Planung.

Fans können sich unter der Adresse [email protected] um bis zu zwei Plätze auf der Gästeliste bewerben. Gewinner:innen werden Anfang kommender Woche per Mail benachrichtigt und erhalten Informationen zur genauen Location.