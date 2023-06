Ganz ohne Schlagzeug? Bei den meisten Bands würde man sagen: Das funktioniert doch nicht! Bei The Devil Makes Three ist das überhaupt kein Problem.

Das Trio aus Südkalifornien mischt energetisch und mitreißend Genres wie Blue­grass, Blues, Country, Rock, Punk und Folk und tourt seit mehr als 20 Jahren extrem viel. Frontmann, Sänger, Gitarrist und Haupt-Songwriter Pete Bernhard sagte mal in einem Interview: „Das können sich normale Leute gar nicht vorstellen, aber wenn ich mal drei, vier Monate zu Hause bin, muss ich danach einfach unbedingt wieder los. Das ist unser Lifestyle.“ In der Band geht es dementsprechend harmonisch zu: „Wir sind wie eine Familie. Wir lieben uns, auch wenn wir einander an manchen Tagen auch mal nicht leiden können“, sagt Bernhard über seine Mitstreiter:innen Cooper McBean (Gesang, Banjo, Gitarre) und MorganEve Swain (Gesang, Kontrabass), die ein Neuzugang ist. Mittwoch kann man sich vom teuflisch-harmonischen Trio live im Logo überzeugen.

Logo: 7.6., 20 Uhr, 22 Euro

