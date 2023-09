Es gilt einiges aufzuholen: Kaum ein halbes Jahr ist seit der letzten Hamburg-Show der Sportis vergangen, da melden sich Flo, Peter und Rüde bereits in der Stadt zurück. Diesmal geht es ins Gruenspan, im Gepäck haben sie natürlich auch ihre neue Single „Rebellenherz“.

„Ich habe festgestellt, dass ich heute viel besser in der Lage bin, mich auf ein Konzert zu freuen“, erzählte Sänger und Gitarrist Peter Brugger 2022 im Vorfeld der Album-Veröffentlichung. „Früher war da viel mehr Aufregung und Stress und Gedanken machen, das hat sich völlig umgedreht. Ich gehe mit einer so demütigen Dankbarkeit an die Sache, vielleicht auch, weil es lange Zeit einfach nicht ging.“ Eine Erfahrung, die sicher viele Musiker:innen in den vergangenen Monaten gemacht haben dürften. Der vorsichtige Schritt zurück ins Bühnenlicht, das Publikum vielleicht noch nicht so vielköpfig wie einst, über allem die Frage: Wird es jetzt wieder so früher?

Sportfreunde Stiller live im Gruenspan

Umso mehr natürlich, wenn es sich dabei um eine Band handelt, die nicht nur aufgrund der Pandemie den Aus-Schalter betätigte, sondern sich auch aus internen Gründen eine Pause auferlegt hatte. Bei den Sportfreunden Stiller geschah das im Jahre 2017. Zunächst ging es nur darum, nach all der wilden Zeit mal einen Break einzulegen, ein wenig Abstand zu gewinnen, um dann neu anzugreifen. Aber manchmal kommt es eben anders. Leben, das ist auch für eine Band das, was passiert, während man Pläne schmiedet. Und so wurden daraus mal eben fünf Jahre, in den zeitweise nicht einmal klar war, ob es denn überhaupt wieder ein Comeback geben würde.

Anno 2023 ist man natürlich schlauer. Ein knappes Jahr hat „Jeder nur ein X“, das aktuelle Album, mittlerweile auch schon wieder auf dem Buckel, Sportfreunde Stiller haben den Faden längst wieder aufgenommen. Die Kritiken zur neuen Platte waren durchweg positiv, die Shows umjubelt, bereits im Mai dieses Jahres konnte man sich in Hamburg ein Bild von der neuen, alten Live-Energie des Trios machen. Diesmal haben sie unter anderem ihre neue Single dabei, „Rebellenherz“ heißt der Song, und damit bewegen sich die Sportis auf einem Terrain, das sie nur allzu gut kennen, dem Fußballplatz natürlich. Der Song ist der Titeltrack des Films „Wochenendrebellen“ – eine wahre Geschichte um einen Vater, seinen autistischen Sohn und die Suche nah einem Lieblingsverein. „Wir liegen uns in den Armen, egal, wer wir mal war’n, wir tauschen Geschichten und feiern den Moment“, heißt es da im Text, treffender kann man es kaum ausdrücken, in diesem Sinne: Welcome back, ein weiteres Mal, liebe Sportfreunde Stiller.

