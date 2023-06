„Richtig Bock drauf, live zu spielen“: Erobique kommt in den Stadtpark

Von Miriam Kaefert

Urlaub in Italien? It’s easymobeasy! Am Samstag lässt der famose Klangkörperkünstler Erobique im Stadtpark Bart, Beats und Publikum beschwingt hüpfen und beben. Und das unter anderem mit völlig unverbrauchten Tönen: Carsten Meyer hat ein neues Album, „No. 2“ heißt es. Und er hat „richtig Bock“ darauf, live zu spielen, wie er MOPOP bei einer Rhabarberschorle in Eimsbüttel erzählt.

25 Jahre ist es her, dass Meyer, gebürtig aus Münster, das erste eigene Album rausbrachte. Sein halbes Leben, er ist nämlich jetzt 50 „und altersmilde“, wie er sagt – mit mildem Lächeln, das aber kein bisschen alt, sondern sehr verschmitzt aussieht: „Ich definiere mich nicht mehr dadurch, dass ich mich abgrenze. Ich bin so insgesamt sehr entspannt.“

„No. 2“: Das neue Album von Carsten Meyer

Nebenbei ist er aber auch schwer beschäftigt, deshalb hat es auch ein bisschen gedauert mit dem zweiten Album: Zusammenarbeit mit Studio Braun, „Tatortreiniger“-Musik und „Yvon im Kreis der Liebe“ mit Jacques Palminger und Yvon Jansen, zum Beispiel.

So allein im Studio rumfrickeln ist aber auch nicht das maximale Vergnügen, findet Carsten: „Da fehlt mir was. Deshalb habe ich mir für das Album lauter nette Leute dazugeholt, mit denen ich in den letzten Jahren zusammengearbeitet habe. Alle haben fleißig mitgestaltet und so hat das einen Spirit, den ich allein niemals hinbekommen hätte.“ Sophia Kennedy ist zum Beispiel dabei, Nicola Rost von Laing und die Bläser von Jan Delay. Musikalisch gesehen: eine Überdosis Freude.

Am Samstag spielt er live im Hamburger Stadtpark

„Die Band, das sind nicht nur wir auf der Bühne, sondern auch das Publikum, da entsteht was Einmaliges“, sagt der musikalische Unterhaltungskünstler. Sehr angenehm sei das so. „Ich bin mein eigenes Konzept“, sagt er. „Ich will es auch gar nicht allen recht machen, das funktioniert nie.“ Auf seinen Konzerten klappt das aber doch: Die Erobique-Fans sind stets kollektiv beglückt und klischeemäßig definitiv nicht einzuordnen: „Ich habe das heterogenste Publikum der Welt, das ist toll“, so Meyer. Na, kein Wunder: Jeder mag schließlich Urlaub in Italien.

Stadtpark: 17.6., 19 Uhr, 35,80 Euro

