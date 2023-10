Kvelertak in der Markthalle: Im Würgegriff der großen Gefühle

Mit „Endling“ haben Kvelertak jüngst ihr fünftes Album veröffentlicht. Wie schon auf den Platten zuvor haben Norwegens Metal-Meister erneut an einigen Soundschrauben gedreht, ohne dabei an Wucht zu verlieren. Ihre Rückkehr nach Hamburg verspricht eine dezibelstarke Wiedersehensfeier.

Die Erinnerung an das letzte Kvelertak-Gastspiel in der Hansestadt erscheint fast wie eine Sage aus einer anderen Zeit. Am 28. Februar 2020 setzten die Norweger das Gruenspan unter Strom, feierten eine Riesenparty, ein Ballyhoo aus Bierdusche und Black Metal, doch es lag bereits der Schatten düsterer Vorahnung über dem Ganzen. Kurze Zeit später musste die Band ihre Tour abbrechen, schaffte es nur über Umwege zurück in die Heimat. In Europa senkten sich die Schlagbäume, die Musik verstummte, die Pandemie brachte alles zum Stillstand. Für viele Musikfans wurde dieses Konzert so zu einer vorerst letzten Erinnerung, ein finaler Moment der Live-Ekstase. Kvelertak spielten einige Monate später ein Web-Konzert, aber das Erlebnis zu Hause am Computerscreen war einfach nicht dasselbe.

Das aktuelle Kvelertak-Album heißt „Endling“.

Das wird sich jetzt endlich wieder ändern. Hamburg freut sich auf die Rückkehr des kolossalen Kollektivs aus Stavanger. Auf den Brettern der Markthalle, dort also, wo die Band vor zehn Jahren bereits alles in Grund und Boden spielte, gibt es ein Wiedersehen, ausgerechnet an Halloween. Süßigkeiten werden erwartungsgemäß wohl nicht verteilt, dafür gibt die Band ganz sicher wieder Saures, und das nicht zu knapp.

Neben Klassikern wie „Mjöd“ oder „Bruane Brenn“ ist sicher auch Material vom neuen Album „Endling“ dabei. Ein weiteres Mal hat die Band ihren brachialen Sound der Gründerjahre um einige Klangfarben erweitert, mal kommt wie in „Dogeniktens Kvad“ ein Banjo zum Einsatz, in Songs wie „Svart September“ wird es düster-melancholisch.

Velkommen tilbake, Kvelertak, det kommer til å bli en feiring. (= Willkommen zurück, Kvelertak, es wird ein Fest.)

Markthalle: 31.10., 20 Uhr, 36 Euro, Support: Cancer Bats

