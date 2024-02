Enter Shikari in Hamburg: Wir verlosen Tickets für die schweißtreibende Show in der Sporthalle!

Ihre Anfänge erlebten die Briten bei einem Bandbewettwerb, über Myspace legten sie den Grundstein für ihre Karriere, die nun schon seit über zwei Dekaden anhält. „Take It To The Skies“ nannten Enter Shikari ihr Debütalbum von 2007 – und dort oben halten sie sich anno 2024 immer noch äußerst souverän. Am Montag, 26. Februar (19 Uhr), kommen Enter Shikari nach Hamburg in die Sporthalle – MOPOP verlost Tickets.

Im beschaulichen St. Albans fingen sie einst an, die Kumpels Rou, Rob, Rory und Batty C. Das Millennium ist noch jung, aber am Horizont wartet bereits ein neuerliches Britpop-Revival. Enter Shikari beobachten das Phänomen aus einem gewissen Sicherheitsabstand.

Erst als der große Hype fast schon wieder vorbei ist, veröffentlichen sie ihr Debütalbum. Soundtechnisch beschreiten sie dabei Wege, die in ihrer Heimat noch nicht so oft betreten wurden. Während andernorts die Granden wie Oasis und Stone Roses fortwährend als Inspirationsquellen herhalten müssen, setzen sie auf Trancecore, einen Mix aus fetten Beats und kratzigen Gitarren, komplettiert von Texten, die oft politischer Natur sind.

Die Erfolgsformel der Band: Kontinuität und Ausdauer. Mit „A Kiss For The Whole World“ ist im Vorjahr ihr siebtes Album erschienen, zum ersten Mal überhaupt haben sie damit die britischen Charts getoppt. Ihre Show in der Wembley Arena geriet jüngst zu einem euphorischen Spektakel. Und mit Fever 333 ist eine exquisite Supportband mit am Start. Hamburg darf sich auf eine ebenso schweißtreibende Party freuen.

