Elif: Schwarzer Engel zu Besuch in Wilhelmsburg

Popstar besingt am Samstag den Schmerz in der Edel-Optics.de-Arena – und hofft auf Fans in ihrer Lieblingsfarbe

Begonnen hat einst alles mit einer Gitarre und sanftem Singer/Songwriter-Pop – damals 2009, als Elif 17 war und bei „Popstars“ ein Star werden wollte. Ein Star ist sie zwar mittlerweile, aber vom Rest ist nichts mehr übrig. Die Berlinerin hat sich immer wieder neu erfunden – ist mittlerweile die Frau, die in der deutschen Musikszene für die tiefen Gefühle zuständig ist. Kein leichter Pop, kein HipHop mit Standard-Hülsen, sondern Tiefgang. Auftreten tut sie nur noch in Schwarz und singt über toxische Beziehungen, Burnout, Therapie – und aktuell vor allem über Schmerz. Ihr Album „Endlich tut es wieder weh“ bringt Elif, die ein breiteres Publikum bei der Vox-Show „Sing mein Song“ kennenlernte, auf ihrer „Endlich wieder“-Tour nun auf die Bühne.

In den Songs des Albums geht es um Schmerz als etwas Vertrautes, das schon einmal da gewesen, fast zur Routine geworden ist. Schmerz als etwas, mit dem man gelernt hat umzugehen. Schmerz, den man annimmt, den man umarmt, mit dem man lebt, wie es vorab hieß. „Ich wünsche mir, dass das Album die Menschen inspiriert, tiefer zu gehen und sich mit ihren eigenen Emotionen oder Schmerzen auseinandersetzen“, so die Sängerin. Kurzum: Seichte Kost wird Elif am Samstag in der Edel-Optics.de-Arena in Wilhelmsburg wohl nicht präsentieren. Aber genau deswegen werden die Fans kommen. Lange genug mussten sie auf die Sängerin mit der zerbrechlichen und gleichzeitig so starken Stimme warten.

Wegen der Pandemie fiel die Tour zu ihrem vorletzten Album „Nacht“ aus, nun will Elif Songs von der Scheibe und von „Endlich tut es wieder weh“ auf die Bühne bringen. In Dresden feierte sie vergangene Woche bereits einen fulminanten Tourstart – schwebte mit schwarzen Engelsflügeln und schwarzer Sonnenbrille auf die Bühne. Für ihr Publikum hat die 30-Jährige auch einen klare Vorstellung: Vor der Tour schrieb sie auf Social Media: „Dresscode: Black“ – und tatsächlich: Fast das ganze Publikum erschien in Dresden in Schwarz. Mal sehen, ob die Hamburger:innen das auch beherzigen – und gemeinsam mit Elif eine melancholisch-tiefschwarze Nacht feiern.

Edel-Optics.de-Arena: 29.4., 20 Uhr, ab 39,50 Euro