Vom Küchentisch in die heißesten Clubs: Dylan kommt ins Mojo – MOPOP hat die letzten Karten

Ursprünglich für den November vergangenen Jahres angesetzt findet jetzt der Nachholtermin des Dylan-Konzerts statt. Seit 2019 regelmäßig mit Alben am Start, begann die Karriere der 24-jährigen Britin schon als Kind – mit Hardrock und Spielzeug-Gitarre.

So ist das mit den musikalischen Vätern und Müttern, irgendwann setzt sich der elterliche Soundtrack womöglich in den Ohren des Nachwuchses fest und legt so einen ersten Karriere-Grundstein. Bei Natasha Woods, wie Dylan bürgerlich heißt, funktionierte es jedenfalls prächtig. Zu Hause in Suffolk drehte ihr Dad die Musik von alten Rock-Recken wie AC/DC, Guns N’ Roses und Aerosmith immer besonders laut auf – bis sie als Zehnjährige plötzlich auf dem Küchentisch stand, die Gitarren-Attrappe im Anschlag und mit einem Gruß ans imaginäre Stadion-Publikum: „Hallo Wembley!“

Vom Küchentisch ins Stadion: Dylan hat es geschafft

Das ist der Stoff, aus dem Musiklegenden gemacht sind, gerade wenn man sich anschaut, was aus Natasha Woods alias Dylan geworden ist. Sie brachte sich selbst Klavier und Gitarre bei, verarbeitete ihre Probleme in der Schule zu eigenen Songs, die wiederum so gut waren, dass der Grammy-prämierte Produzent Will Hicks ihr gleich eine Aufnahmesession anbot. 2019 veröffentlichte sie ihre Debüt-E.P. „Purple“, es folgte einiges an Mixtapes, Alben und Singles.

Längst hat sie mit ihrem einnehmenden Elektropop-/Singer/Songwriter-Mix und Hits wie „No Romeo“ und „You’re Not Harry Styles“ den heimischen Küchentisch gegen eine echte Stadionbühne getauscht, trat unter anderem im Vorprogramm von Ed Sheeran auf. „Rebel Child“ ist das Motto ihrer aktuellen Tour, und nachdem es im letzten Jahr nicht geklappt hat, findet die Show nun endlich statt und es heißt: Hamburg, runter vom Tisch, rein ins Mojo!

Mojo-Club: 7.2., 20 Uhr, ausverkauft

