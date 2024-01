Bill Laurance und Michael League: Darum sind die Snarky-Puppy-Musiker jetzt als Duo unterwegs

Mit Snarky Puppy und ihrem fulminanten Fusion-Jazz wurden Bill Laurance und Michael League weltbekannt und sahnten vierfach bei den Grammys ab. Nun kommen die Musikerkollegen als Duo in die Laeiszhalle – mit ihrem ersten gemeinsamen Album als Zweiergespann „Where You Wish You Were“ im Gepäck.

Die beiden ergänzen sich großartig: Bill Laurance am Flügel, Michael League mit Oud, Mandoline und anderen Saiteninstrumenten, beide zusammen als kreative Kompositeure. Sie wollen sich als neues Duo verstehen und etablieren – und bewusst anders klingen als Snarky Puppy.

Vier Grammys haben Snarky Puppy schon gewonnen

„Wir sind so viel mehr als der Teil der populärsten Band, der wir angehören“, sagt Michael League. Bill Laurance ergänzt: „Wir kennen einander in- und auswendig und es fühlt sich extrem natürlich an, zu zweit zu spielen.“ Die Reduktion sei ihnen beiden dabei wichtig. Wo Snarky Puppy laut und elektronisch sind, greift Michael League nun statt zum groovigen E-Bass zu akustischen Saiteninstrumenten und Bill Laurance setzt sich statt ans Keyboard an einen gediegenen Flügel.

Bei der Wahl der Instrumente ging es ihnen vor allem um die Melodien und Harmonien. Da viele der Saiteninstrumente mediterranen oder orientalischen Ursprungs sind, erweitern und sprengen sie den Rahmen der klassischen westlichen Vorstellungen von Intervallen und Harmonien und kreieren ihren eigenen neuen Klang. (JH)

Laeiszhalle: 2.3., 20 Uhr, Kleiner Saal, 44,70 Euro

