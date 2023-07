Bastilles Gesamtkunstwerk im Stadtpark: Letzte Tickets gewinnen!

Bastilles bahnbrechendes Debütalbum „Bad Blood“ (mit Hits wie „Pompeii“, „Things We Lost In The Fire“ oder „No Angels“) feiert in diesem Jahr seinen zehnten Geburtstag.

Grund genug, dass sich die vier Briten um Mastermind Dan Smith für ihr (schon restlos ausverkauftes) Stadtpark-Konzert am 1. August vorgenommen haben, es komplett durchzuspielen – „ergänzt um viele weitere Favoriten“, wie sie mitteilen. Der unvergleichliche Bastille-Sound aus Synth- und Indiepop, R ‘n‘ B und Elektronik wurde und wird nicht ohne Grund so gehypt – cineastisch anmutend und mit vielen Popkultur-Referenzen ist er ein Gesamtkunstwerk.

Jetzt 3×2 Tickets für Bastilles ausverkaufte Show gewinnen!

Für Bastilles ausverkauftes Konzert (1.8., 19 Uhr) verlosen wir die letzten 3 x 2 Tickets! Dafür einfach eine E-Mail mit dem Betreff „Bastille“ an [email protected] senden und folgende Frage beantworten: Welches Jubiläum feiert das Debütalbum?

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Einsendeschluss: 31.7., 12 Uhr. AGB: mopo.de/gewinnspiel-agb