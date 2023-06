Stadtpark: Tickets für „Lütt im Park“, Hollywood Vampires, The Black Keys & Co. gewinnen!

Die Sonne brennt schwül und zwischendrin gibt’s auch mal kurz Güsse, Blitz und Donner. Das ist genau der richtige Wetterspirit für die Open-Air-Saison im Stadtpark. Hoffen wir aber mal, dass es die nächsten Tage doch trocken bleibt und keiner diese albern-uncoolen Plastik-Capes überstreifen muss.

Gestern stand dort das Pop-Spektakel von One Republic an – wegen der Wetterwarnungen wurde die Stagetime kurzerhand etwas vorverlegt. Sicher ist sicher!

Heute (23.6., 19.30 Uhr, 55 Euro) bringt Goran Bregovic den Balkan und feinste südosteuropäische Musik mit ins grüne Rund. Samstag (24.6., 19 Uhr, 50 Euro) lässt Adel Tawil seinen gefühlvollen Deutschpop über den Stadtpark schweben. Am Sonntag steht dann am Nachmittag (25.6. Einlass: 13.30 Uhr, Beginn: 15 Uhr, 25/20 Euro) Kinder- (und natürlich auch Eltern-)Bespaßung im Vordergrund – bei „Lütt im Park“ (Foto) gibt es ganz viele Acts der „Unter meinem Bett“-Sampler zu hören. Weitere Konzert-Knaller: The Hollywood Vampires (27.6., ausverkauft) und The Black Keys (28.6., ausverkauft).

