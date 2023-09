Auf, auf zum MOPO(P)-Mobil! Auch bei uns auf dem Reeperbahn-Festival spielen starke Acts – kostenlos

Auch an unserem MOPO(P)-Mobil auf dem Heiligengeistfeld spielen heute und morgen viele tolle internationale Acts. Kommen Sie vorbei und machen neue Musikentdeckungen! Der Zugang ist ohne Festival-Bändchen möglich und komplett kostenlos.

Den Anfang heute am MOPO(P)-Mobil, das übrigens direkt links vom Eingang (bei der U-Bahn St. Pauli) des Festival-Villages steht, macht Lucky Lo um 12.15 Uhr. Die Nordschwedin lebt schon lange in Kopenhagen und sagt von ihrer Musik, dass sie klingt, als hätten „die Beatles und Kate Bush in den 90ern ein Indie-Kind bekommen“.

Josh Island (16.15 Uhr) aus Luxemburg macht catchy Singer/Songwriter-Pop mit Soul und Folk. Seine Einflüsse sind sehr divers, weil er auch schon in den unterschiedlichsten Ländern gelebt hat.

Die Frontfrau Luna Ersahin von Aysay (17.30 Uhr) hat einen kurdischen, türkischen und dänischen Background – deswegen steht auch das traditionelle Instrument Saz (eine Laute) bei der Musik ihrer Band im Zentrum, die etwas von Psychedelic-Rock und Elektropop hat.

Naya Ali (18.15 Uhr) kommt aus Montreal (Kanada) und ist in Äthiopien geboren – ihr Rap profitiert von ihrer rauen Stimme.

Am Samstag macht um 12.45 Uhr Jack In Water den Anfang. Der britische Singer/Songwriter und Produzent, der auf Mallorca lebt, macht dramatischen, aber hoffnungsvollen Kammerpop gegen die Einsamkeit.

Die britische Band William The Conqueror (14 Uhr) mischt Rock, Indie und Blues.

Maz (15.15 Uhr) aus Luxemburg macht alternativen Emo-Rap, der dunkel und melancholisch ist – seine Einflüsse liegen im Rock, Metal und Pop-Punk.

Und last, but not least können Sie um 17 Uhr mit der Belgrader Band Koikoi eine Party feiern. Sie vermischen Post-Punk, Krautrock und elek­tronische Einflüsse mit Balkan-Folk. Dabei heraus kommt eine psychedelische Mischung – mit komplett serbischem Gesang. Für sie sind Shows ein Fehler, wenn sie nicht roh und voller Energie und Emotionen sind – sehen wir ganz genauso!