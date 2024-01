Ausverkauftes Konzert in Hamburg: Kurztrip in die sonderbar-fabelhafte Welt des Jacques Palminger

Schwülstige Texte auf Deutsch mit doppeldeutigen Botschaften und erotischem Timbre vorgetragen – das gibt es eigentlich nur in der Schlagermusik. Wäre da nicht Jacques Palminger, der am Freitagabend im ausverkauften Centralkomitee einmal mehr einen Einblick in sein Künstler-Genie gab.

Palminger, bekannt geworden als Teil des Humoristen-Trios Studio Braun („Fraktus“) um Rocko Schamoni und Heinz Strunk, gelingt auch in der Musik der wundersame Spagat zwischen Nonsens, Tristesse, Ironie und echter Lyrik. „An den Sonnenstrahlen hänge ich meine Tränen zum Trocknen auf“, heißt es in einem Song, der so sonderbar klingt, dass Palminger dafür das Genre „Märchen-Jazz“ erfindet.

Jacques Palminger und 440hz Trio im Centralkomitee in Hamburg

Dass die Zuschauer schmunzelnd in kalter Winternacht in dieses Wunderland folgten, lag auch an dem traumwandlerischen Sound der Band. Das 440hz Trio spielte loungigen Retro-Jazz, ergänzt von Lieven Brunckhorst, der eigentlich in der Band von Jan Delay zu Hause ist und im Centralkomitee abwechselnd zu Klarinette, Mundharmonika, Querflöte oder zum Saxofon griff.

„Der Stadtpark ist kein Abenteuerspielplatz, trotzdem ist hier für Abenteuer viel Platz“, lauten die Zeilen aus dem älteren Song „Stadtpark“, der eigentlich eine triste Beschreibung der beliebten Winterhuder Grünflächen in kalter Winternacht ist, aber durch Palmingers doppelbödigem Humor auch am Freitagabend für viele Lacher und frühlingshafte Wärme im Saal sorgte. Es gibt wohl nur wenige Künstler, die auf der Bühne gleichzeitig so zerstreut, elegant und professionell wirken. Fast so, als hätte der 60-jährige Hamburger jüngst eine „Traumschiff“-Kreuzfahrt mit Loriot, Helge Schneider und Chilly Gonzales unternommen und die Passagiere an Bord musikalisch bespaßt.

Mit Studio Braun bald wieder in „Coolhaze“ im Schauspielhaus zu sehen

Für die meisten der Centralkomitee-Gäste war der Freitagabend ebenfalls wie ein zweistündiger Kurztrip in die sonderbar-fabelhafte Welt des Jacques Palminger, der Mitte Januar schon wieder in eine andere Rolle schlüpft: Mit seinen Kollegen von Studio Braun steht er im Stück „Coolhaze“ auf der Schauspielhaus-Bühne. (DS)

