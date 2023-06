Was macht der denn da? Olaf von den Flippers plötzlich auf der Bühne bei „Rock am Ring“

Schlagerbarde erobert Rocker-Herzen: Die Festival-Fans mussten sich am Wochenende bei „Rock am Ring“ wohl mehrmals die Augen reiben – plötzlich stand Olaf von den Flippers auf der Bühne. Der Sänger der Schlagertruppe legte einen kleinen Überraschungsauftritt im roten Glitzerjackett hin – die Rock-Fans jubelten und sagen textsicher mit.

Am Freitagnachmittag stand der 77-Jährige plötzlich auf der Hauptbühne des Festivals am Nürburgring. Die Fans, die sonst rocken, sangen die Flipper-Hits „Wir sagen Dankeschön“ und „Lotusblume“ laut mit. Nach knapp 15 Minuten war die Überraschung dann aber auch schon wieder vorbei – Olaf zog von dannen und überließ den rockigen Acts die Bühne.

Olaf von den Flippers singt bei Rock am Ring

Der Ausflug auf das Festivalgelände war für ihn kein Neuland: Bereits im Sommer 2022 stand er beim Parookaville-Festival in Nordrhein-Westfalen auf der Bühne. Um den Schlagerstar und den ursprünglich 2009 entstandenen Song „Wir sagen Dankeschön“ entstand mit einem Remix des niedersächsischen DJ-Duos HBz ein Internet-Hype. Das Lied kam zurück in die Charts, auch das Original wurde in der Folge wieder populär.

Das könnte Sie auch interessieren: Kreisch-Alarm und ein Überraschungsgast: So war das Konzert von Wincent Weiss in Hamburg

Olaf Malolepski – so sein bürgerlicher Name – sagte dem „Kölner Express“ 2022, dass er sich den Wirbel um das Lied nicht wirklich erklären könne: „So etwas habe ich noch nie erlebt. Als ,Die Flippers‘ auf dem Höhepunkt waren, gab es keine sozialen Medien“, sagte Malolepski. Laut dem Sänger habe es nach seinem Auftritt in NRW eine Fan-Petition gegeben, damit er auch bei Rock am Ring auftreten könne.

Die Flippers waren eine der erfolgreichsten deutschen Schlagerbands, verkauften Millionen ihrer 46 Alben und füllten bis zuletzt vor der Auflösung vor mehr als zehn Jahren große Hallen. Seither ist Malolepski solo unterwegs.