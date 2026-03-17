The NØ!: Neues Album Ende März – MOPOP verlost drei Exemplare und Tickets für die Release Party

Die Hamburger Ska-Punk-Band The NØ! legt mit „UNERHØRT – Ihre schönsten Songs bis jetzt“ ein neues Album vor. Knapp 14 Monate nach ihrem Debüt „Melodien für Momente“, auf dem sie Stücke ihrer Vorgängerband NO LIFE LOST neu interpretierten, veröffentlicht die Gruppe damit erstmals eine Platte mit eigenem Material.

Das Album umfasst elf Songs, die thematisch unterschiedliche Felder streifen. In „Ich mag Ich Nicht“ geht es um Social Media und Künstliche Intelligenz, „Supertyp“ beschäftigt sich mit Menschen, deren Ego und Einfluss besonders groß ausfallen, „Der Tapezierer“ mit Körperkult, „Jenseits vom Leben“ mit dem Leben nach dem Tod.

„Töten mit Witz“ versteht sich als musikalischer Gruß an Monty Python, „Fußball, Du bist ein Arsch“ nimmt die Kommerzialisierung des Sports in den Blick. Die Texte bleiben dabei eher beobachtend als belehrend und verbinden Nachdenklichkeit mit einer guten Prise Humor.

Gut gelaunter Ska-Punk mit Anleihen bei anderen Genres

Musikalisch ist die Platte wie gewohnt im Ska-Punk verankert, greift aber auch auf andere Stilrichtungen zurück. Neben Elementen aus Bossa Nova und Roots Reggae finden sich auf dem Album auch deutlich härtere Passagen. So bewegt sich „Der Tapezierer“ stellenweise in Richtung Sludge Metal; als Gastsänger ist dort Rob Gonnella von ASSASSIN zu hören.

Vorab erschienen war bereits „Das Leben ist schön“ als 7-Inch-Single. Zu den auffälligeren Stücken des Albums zählt daneben auch „Golfplatzhooligans“, ein Titel mit Ohrwurm-Potenzial.

Mit „UNERHØRT – Ihre schönsten Songs bis jetzt“ veröffentlicht The NØ! ein abwechslungsreiches Album, das gute Laune macht – musikalisch wie textlich. Erhältlich ist es ab dem 27. März 2026, also genau rechtzeitig zum Beginn der Golfsaison, als limitierte Edition auf Vinyl und CD.

Hier letzte Tickets für die nahezu ausverkaufte Release Party gewinnen

MOPOP verlost 3 x 2 Tickets für die ausverkaufte Release Party am 28.03.2026 um 20 Uhr im Hafenklang (featuring Sexto Sol & Judge Dread Memorial). Die Gewinner bekommen außerdem vor Ort jeweils ein Exemplar des neuen Albums auf CD oder Vinyl.

Und so geht’s: Wer mitmachen will, schickt bis Montag, den 23.03.2026 (24 Uhr) eine E-Mail mit Betreff „The NØ! “ an [email protected] und beantwortet folgende Frage: Wie hieß die Vorgängerband?

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Veranstalter des Gewinnspiels ist die Morgenpost Verlag GmbH. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB als akzeptiert. Diese AGB finden Sie unter www.mopo.de/gewinnspiel-agb.