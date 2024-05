„Mir geht’s wieder gut“ – Lena meldet sich mit neuem Album zurück

Lena Meyer-Landrut gewinnt als Teenager den ESC, wird von einem ganzen Land geliebt – und fällt in ein Loch. Auf ihrem neuen Album dominieren positive Vibes. Am Ende gibt es noch eine Überraschung.

Vor fünf Jahren hat Lena Meyer-Landrut ihr letztes Album veröffentlicht. Danach ist viel passiert, sie hat kürzlich erstmals über Selbstzweifel und Depressionen gesprochen. Am Freitag (31. Mai) meldet sich Lena mit ihrem neuen Album „Loyal To Myself“ selbstbewusst zurück.

Lena lässt ihre Fans an ihrer Gefühlswelt teilhaben

„Meine Stimmung in den vergangenen Jahren war schon sehr wechselhaft. Es gab viele Hochs und Tiefs“, sagt die ESC-Gewinnerin von 2010 („Satellite“). An ihrer Gefühlswelt lässt die Musikerin aus Hannover ihre Fans teilhaben. Denn in der Phase psychischer Instabilität ist ihre sechste Platte entstanden. „Das gehört scheinbar zu meinem kreativen Album-Prozess in irgendeiner Art dazu. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwann mal überwinden werde.“

Gleich zu Beginn sei gesagt: Es geht der 33-Jährigen inzwischen wieder gut. Davon zeugt vor allem die neue Single „Good Again“, für die Sängerin selbst so was „wie ein Schlüsselsong“. Der funkige Disco-Pop-Track hat größtes Sommerhit-Potenzial und verbreitet richtig gute Laune. „Ich fühle mich so gut, wie noch nie“, heißt es in dem Song. „Mir geht’s wieder gut.“

Lena: „Goodbye an die Zweifel“

Die zwölf Lieder des Albums, das zusätzlich vier schon veröffentlichte Singles enthält, sollen Selbstliebe vermitteln und das Selbstwertgefühl stärken. Im Titelsong „Loyal To Myself“ singt Lena, die seit ihrem 19. Lebensjahr in der Öffentlichkeit steht: „Goodbye an die Zweifel, ich hasse sie. Die Ängste und Erwartungen. Ich habe einen Weg gefunden, sie zu ersetzen. Und ich werde niemals zurückgehen.“

Im Musikvideo steigt die Popmusikerin nach einem Crash, der ihren Depressionsrückfall im vergangenen Jahr symbolisieren soll, aus dem demolierten Auto und tanzt am Ende auf ihm. Das Zeichen: Schaut her, ich habe mich befreit.

Das Cover der Single „Straitjacket“. Foto: Yan Wasiuchnik/Universal/dpa

Thematisch geht es auf „Loyal To Myself“ aber um mehr: „See you later“ ist eine berührende Ballade über den Verlust eines geliebten Menschen. In „Right reasons“ geht es um die schwierige Beziehung zu ihrem Vater, der die Familie verließ, als sie zwei Jahre alt war („Als er ging, ist etwas tief in mir zerbrochen.“).

Auch auf „Unbreakable“ wird Lena offensichtlich sehr persönlich: „Ich habe dich aufgezogen, um frei zu sein. Du weißt, wo du mich findest. Wenn du mal härtere Zeiten durchmachst, eine Freundin, Mutter oder einen Ratschlag brauchst: Diese Liebe ist unzerbrechlich.“ Um wen es in der Ballade geht, verrät die Sängerin, die ihr Privatleben komplett aus der Öffentlichkeit raushält, selbstredend nicht.

Sanfte Töne, tanzbare Beats und Indie-Klänge

Musikalisch pendelt Lena, die im Juni zum ersten Mal nach längerer Zeit wieder auf Tour geht, zwischen sanften Tönen („I miss u“) und tanzbaren Beats („First Love“). Sie mischt dazu Sprechgesang im Spaßlied „Mean Girls“, Indie-Klänge („Run Charlie“) und Drum and Bass („Drug worth doing“).

Das könnte Sie auch interessieren: Lena Meyer-Landrut spricht Klartext: „Die AfD muss verboten werden“

Die Klammer zu einem abwechslungsreichen Album bilden das Intro („Let me Dream“) und Outro („Lass mich träumen“) – ein mystisches Schlaflied in zwei Sprachen, das klanglich ans Mittelalter erinnert. Das einminütige Outro dürfte für Fans ein echter Höhepunkt sein, denn so oft kommt es nicht vor, dass Lena in deutscher Sprache singt. „Deine Gedanken sind frei. Schlaf jetzt ein und hab Vertrauen. Traum für Traum für Traum.“