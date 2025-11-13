„ZDF-Silvestershow“ in Hamburg: Weitere Topstars sollen auftreten

Die ersten Künstler für die ZDF-Silvestershow „Silvester in Concert“ stehen fest. Johannes Oerding, Das Bo und Wanda sollen ihre bekanntesten Lieder singen, wie der Veranstalter DEF Media über die Agentur Gute Leude Fabrik mitteilte. Auch das Ensemble des Hamburger Michael-Jackson-Musicals werde auftreten. Zunächst berichteten mehrere Medien.

Johannes B. Kerner und Andrea Kiewel moderieren laut Plan die ZDF-Show, die auf einer schwimmenden Bühne auf der Norderelbe am Überseequartier stattfindet und live übertragen wird. Während des Konzerts wird es Live-Schalten an bekannte Orte in Hamburg geben, darunter die Reeperbahn, die Landungsbrücken und die Speicherstadt. Der Eintritt zur Veranstaltung ist nicht kostenlos, der Vorverkauf hat am Mittwoch begonnen.

Eine Kleine Anfrage der Linksfraktion hat ergeben, dass DEF Media von der städtischen Marketinggesellschaft 400.000 Euro netto für die Werbewirkung der Veranstaltung erhalten soll. Die Linksfraktion kritisiert das. (dpa)