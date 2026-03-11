Folgen Sie uns

Unheilig-Graf schwärmt von Tom und Bill Kaulitz

Musiker Tom Kaulitz und Sänger Bill Kaulitz, Zwillingsbrüder von der Band Tokio Hotel, auf dem Red Carpet beim Deutschen Fernsehpreis 2024 in den MMC-Studios in Ossendorf.
Die Zwillinge Tom (l.) und Bill Kaulitz gehen mit ihren beiden Bandkollegen von „Tokio Hotel“ 2026 auf große Arena-Tour.
Da ist wohl jemand ein großer Fan: Der Graf, Sänger der Band Unheilig, würde bei einem Anruf der beiden neuen „Wetten dass..?“-Moderatoren Tom und Bill Kaulitz nicht den Hörer auflegen. Er findet die Brüder klasse – und wäre auch bei deren Show sofort dabei.

Der Graf schwärmt von den Kaulitz-Brüdern Tom und Bill, die in diesem Jahr eine neue Ausgabe von „Wetten, dass..?“ präsentieren werden. „Ich finde die beiden klasse – sie sind unterhaltsam, respektvoll und haben dieses gewisse Unterhalter-Gen, das man für so ein Format braucht“, sagte der Musiker. Bei einem Anruf der Brüder und der Frage, ob er nicht zu der Show kommen wolle, wäre seine Antwort klar. „Ich würde sofort wiederkommen“, erklärte der Graf.

Das ZDF hat eine neue Ausgabe von „Wetten, dass..?“ für den 5. Dezember angekündigt. Wiederbeleben sollen den Show-Klassiker, den jahrelang Thomas Gottschalk (75) prägte, die Zwillinge Bill und Tom Kaulitz, bekannt über ihre Band Tokio Hotel, ihren Podcast („Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“) und ihre Netflix-Serie („Kaulitz & Kaulitz“).

Der Graf sang schon einmal bei Lanz

Was nicht jeder weiß: Den Grafen verbindet bereits eine Geschichte mit der ZDF-Show. Als „Wetten, dass..?“ Ende 2014 mit Gottschalk-Nachfolger Markus Lanz vorerst eingestellt wurde, stand der Musiker aus der Nähe von Aachen ebenfalls auf der Bühne und sang, während Bilder aus mehreren Jahrzehnten des ZDF-Klassikers eingeblendet wurden. Damals dachte man, die Show werde danach nicht mehr zurückkehren. Erst 2021, 2022 und 2023 gab es ein Revival mit Gottschalk.

„Ich bin mit ,Wetten, dass..?‘ groß geworden. Es war für mich ein Kindheitstraum, dort einmal als Künstler aufzutreten“, erinnert sich der Graf an seinen Auftritt in der letzten Lanz-Ausgabe. „Dass wir dann ausgerechnet bei der – damals – letzten Sendung mit Markus Lanz dabei sein durften, hatte etwas Symbolisches. Wir haben damals scherzhaft gesagt: ,Wir haben gemeinsam mit der Show das Licht ausgemacht.’“ (dpa)

