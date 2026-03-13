Folgen Sie uns

„Unbeschreibliche Hölle“: Morrissey sagt Konzert ab

Morrissey auf der Bühne
Morrissey ist eine musikalische Legende – hat durch seine politischen Ansichten aber auch viele Fans verloren.
Schlaflos in Valencia: Morrissey klagte über „laute Techno-Gesänge“ und sprach von einer „unbeschreiblichen Hölle“. Sein geplantes Konzert in der Stadt kam deshalb nicht zustande.

Kuriose Konzertabsage: Weil er wegen Lärms vor seinem Hotel nicht zum Schlafen gekommen sei, hat der britische Sänger Morrissey ein für Donnerstag geplantes Konzert in Valencia nicht gespielt. Sein Hotel an der Plaza Manises sei eine „unbeschreibliche Hölle“ gewesen, hieß es in einer Mitteilung auf der Webseite des 66-Jährigen. „Ich werde ein Jahr brauchen, um mich davon zu erholen. Und das ist noch untertrieben.“

Morrissey sagt Auftritt in Valencia wegen Schlafmangels ab

Schon zuvor hatte der ehemalige Frontsänger von „The Smiths“ sich über die Lautstärke in der Stadt beschwert und auf seiner Webseite über „laute Techno-Gesänge“ und „Megafonansagen“ in der Nacht geklagt. Deshalb hieß es, seine Fans sollten prüfen, ob die Show unter diesen Voraussetzungen tatsächlich stattfinde. 

Später folgte dann die Ansage, dass die Show aufgrund des Schlafmangels von Morrissey nicht stattfinden könne. Der Auftritt in Valencia sei nicht komplett abgesagt, hieß es. Aber: „Die Umstände machen die Show unmöglich“. Ob sie nachgeholt werden soll oder ob Ticketbesitzer ihr Geld zurückbekommen, blieb zunächst unklar.

Lesen Sie auch: Hamburg feiert umstrittenen Morrissey – dann kommt es zum Schreckmoment

Der Lärm, der Morrissey nachts wachgehalten hat, dürfte eine Folge des Festivals „Las Fallas“ gewesen sein. Laut der spanischen Tourismusbehörde geht es bei dem Fest, das seit 2016 Unesco-Weltkulturerbe ist, um riesige Pappfiguren, die währenddessen in Valencia aufgestellt werden, bevor sie verbrannt werden. Teil des Festes sind außerdem tägliche Feuerwerke. Es findet aktuell in der Stadt statt. (dpa)

