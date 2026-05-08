Stadtpark-Open-Air: Die große Übersicht von Mai bis Juli

In wenigen Tagen startet das Stadtpark-Open-Air in die Saison 2026. Bis Mitte September spielt auf der Freilichtbühne die Musik für Groß, aber auch für Klein. Denn mit dem Kindermusik-Open-Air „Lütt im Park“ (21.6.), Lichterkinder (23.8.) und den Konzerten von Deine Freunde stehen auch Shows für ein junges Publikum auf dem Programm. Und Gutes FÜR Kinder kann man auch gleich noch tun: Bei „15 Jahre Kinderklinikkonzerte – Das große Benefiz-Open-Air“ treten Leony, Max Giesinger & Sophia und Special Guests auf, um Geld für den Verein zu sammeln, der private Überraschungskonzerte für Patient:innen im Alter von drei bis 17 Jahren organisiert. Hier ein Überblick über die ersten drei Monate beim Stadtpark-Open-Air.

16. Mai: Die Saison startet wieder mit Lotto King Karl. (18 Uhr, 40 €)

17. Mai: Oscar-Preisträger Glen Hansard präsentiert sein neues Album „Don’t Settle (Transmissions East)“ – quasi eine Greatest-Hits-Sammlung live eingespielt. (19 Uhr, 61,56 €)

24. Mai: 15 Jahre Kinderklinikkonzerte (18 Uhr, ab 57,45 €)

29. Mai: Erobique lädt zur „Großen Gartenparty“ (19 Uhr, 54 €)

Juni: Madsen, Foreigner und Max Herre & Joy Denalane

5. Juni: Am 29. Mai veröffentlichen Madsen „Smile“, kurz danach sind sie im Stadtpark (19 Uhr, 55,95 €)

9. Juni: Foreigner feiern 50-jähriges Bandjubiläum. (19 Uhr, ausverkauft)

11. Juni: Garbage kommen mit ihrem neuen Album „Let All That We Imagine Be The Light“ für zwei Shows in Deutschland – eine davon ist in Hamburg! (19 Uhr, 62,50 €)

12. Juni: Mike Skinner feiert sein The Streets-Album „A Grand Don’t Come For Free“ von 2004 (19 Uhr, 56,95 €)

„Alles Liebe“ heißt die Tournee, mit der Denalane und Herre im Juni auch beim Stadtpark-Open-Air auftreten wollen.

13. Juni: HipHop trifft Soul bei Max Herre & Joy Denalane (20 Uhr, 64,15 €)

14. Juni: BEAT spielen die Musik von King Crimson aus den 80ern (19 Uhr, 67 €)

21. Juni: Lütt im Park (15 Uhr, 34 €, 3-12 J.: 28 €)

26. Juni: Die Geschwister Angus & Julia Stone bringen Folkpop ins grüne Rund (19 Uhr, 55 €)

27./28. Juni: Der Norden singt gleich zwei Mal! (19 Uhr, 27,90 €; der erste Abend ist ausverkauft)

Juli: Charlie Puth, Nena und Seal

1. Juli: Alternative-Pop aus den USA gibt’s von Ethel Cain (20 Uhr, 57,05 €)

2. Juli: Für ZZ Top gibt’s keine Tickets mehr. (19 Uhr)

4. Juli: Madness im Stadtpark? Verrückt! (20 Uhr, 79,90 €)

5. Juli: Popstar Charlie Puth spielt sein neues Album „Whatever’s Clever!“. (19 Uhr, 75,94 €)

7. Juli: Große Gefühle verspricht Songwriter Beirut. (19 Uhr, 59,50 €)

Foto: picture alliance / Gonzales Photo/Rolf Meldgaard | Gonzales Photo/Rolf Meldgaard Nena ist im Juli auf der Freilichtbühne im Stadtpark zu sehen.

10. Juli: Nena singt. (19 Uhr, 57 €)

14. Juli: Die 90er-Stars Counting Crows präsentieren ihre zahlreichen Hits. (18.30 Uhr, 61,60 €)

16. Juli: Bei HAEVN trifft Indiepop auf Neoklassik. (19.30 Uhr, 59,80 €)

17. Juli: Xavier Rudd bringt australische Lässigkeit auf die Bühne. (19 Uhr, 52,05 €)

24. Juli: Seal feiert seine Kult-Alben „Seal I“ und „Seal II“ aus den 90ern. (19 Uhr, 82,50 €)

31. Juli: Bob Marleys Band The Wailers beschließt den Juli. (19 Uhr, 57,45 €)