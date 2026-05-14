Stadtpark-Konzert: Lotto King Karl hat was zu feiern – Ticket-Verlosung! 

Er kommt aus dem Feiern einfach nicht mehr raus. 2025 war schon besonders für Lotto King Karl: Im Mai spielte er sein 55. Konzert im Stadtpark, das Open-Air selbst feierte 50. Geburtstag, die Freilichtbühne ihren 100. – und der HSV den Aufstieg. In diesem Jahr geht es genauso weiter mit der Lotto-Party, denn an diesem Samstag steht der „King“ seit einem Vierteljahrhundert auf der Stadtpark-Bühne. Und dann ist da ja schon wieder der HSV …

Denn den können Lotto King Karl und seine Fans in diesem Jahr so richtig abfeiern, ganz gleich wie das Spiel in Leverkusen ausgehen wird: Der Klassenerhalt war schon zwei Spieltage vor dem Saisonende im Sack, also hoch die Biere!

Lotto King Karl eröffnet Stadtpark-Saison

Klar, dass die Freilichtbühne da wie ein Heimspiel ist: Lotto King Karl eröffnet mit seinen Barmbek Dream Boys die Stadtpark-Saison 2026, das Publikum wird zum Großteil Raute tragen – auf Trikots und Caps, auf Fahnen, Schals, Oberarmen und … eigentlich überall, wetten?! Und wenn’s so läuft wie im vergangenen Jahr, wird von den Fans zwischen den Songs immer wieder begeistert gegrölt. „Haaa- EssssVauuuu!“ aus 4000 garantiert nicht mehr trockenen Kehlen.

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Und selbst wenn es musikalisch nicht viel Neues geben sollte von Hamburgs „Perle“, wäre das nicht schlimm. Im Gegenteil: Genau für solche Ich-kann-alles-mitsingen-Momente kommen seine Fans jetzt seit 25 Jahren zum Stadtpark-Open-Air. Bier in der einen Hand, die andere irgendwo in der Luft – und dazu Songs wie „Biersexuell“, „Im Himmel gibt’s keinen Alkohol“, „Unten am Hafen“, „Mitten in Barmbek“ und absolute Mitgröl-Kracher wie „Ikarus“, „(Liebe ist …) Wie Malaria“, „Fliegen“ und „Wieder im Ballbesitz“. Glückwunsch! (nr)

Tickets zu gewinnen!

3 x 2 Tickets zu gewinnen! Wer mitmachen will, muss schnell sein – und noch am Freitag (bis 13 Uhr) eine E-Mail mit Betreff „Lotto“ an [email protected] schicken, in der diese Frage beantwortet wird: Seit wie vielen Jahren tritt Lotto King Karl schon im Stadtpark auf?

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.Veranstalter des Gewinnspiels ist die Morgenpost Verlag GmbH. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB als akzeptiert. Diese AGB finden Sie unter www.mopo.de/gewinnspiel-agb

Stadtpark-Open-Air: 16.5., 18 Uhr, 40 Euro