Bei dieser Musik darf man, MUSS man schwitzen, hüpfen und singen: „Komm schon“, das Lied über eine Sommernacht, in der alles möglich erscheint. Dazu all die anderen Gassenhauer: „Wellenreiten“, „Hockey“, „Ein Kompliment“, „Willkommen im Club“ – und der ganze Rest. Wo sich andere Bands auf der Suche nach Erfolgsmelodien die Finger wund schreiben, leeren die Sportfreunde Stiller mal schnell ihre Hosentaschen. Und finden den nächsten Hit.

Seit ihrem ersten Album „So wie einst Real Madrid“ geht das schon so. Voller Herz ist diese Band, himmelhochjauchzend, immer bereit, die Nacht zum Tag zu machen, gut gelaunt wie am Tag vor den großen Sommerferien. In höchstem Maße energisch. So klingt perfekte Musik für Klassenfahrten, für Mannschaftsbusse, für Wohngemeinschaften, deren Thema – wenn nicht Fußball – meistens die Liebe ist, wie Sänger und Gitarrist Peter Brugger sagt: „Die Liebe muss immer ein Thema bleiben, weil, wenn die Liebe nicht mehr ist, kann auch die Band nicht existieren.“

Die Sportfreunde Stiller feiern ihren Geburtstag

Seit ihrem dritten Langspieler „Burli“, vor allem aber seit „54, 74, 90, 2006“, dem Mitsing-Hit aus dem Weltmeisterschaftssommer-Fußball-Konzept-Album „You Have To Win Zweikampf“, sind die Sportfreunde weitaus mehr als eine bekannte süddeutsche Indie-Rock-Band. Sie sind Stars, deren Massenerfolg von Fans der ersten Stunde stolz beäugt wird.

Von manchen wird beklagt, dass sich diese Band nicht verändern würde. Doch genau das ist es, was ihre Fans so schätzen. Weiterhin passen auf ein Sportfreunde-Album jede Menge Stile: Sie spielen Indie-Rock, Pop, können aber auch Synthie-Funk, Disco und sogar Rap.

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Am 12. Juni veröffentlicht die Band ein neues Album, das „Happy Birthday“ heißt und 30 Jahre Sporties feiert. Die ganz frischen Songs – etwa „Kleine Blumen ohne Regen“ oder „Ti amo, Italiano“ – sind klasse! Da sind sie wieder, hochenergisch wie immer!

lnselpark-Arena: 12.5., 19 Uhr, ausverkauft