Soul-Musiker D’Angelo mit 51 gestorben

Veröffentlicht

Der Soul-Musiker D'Angelo – hier bei einem Auftritt 2015 –ist gestorben.
Foto: Rich Fury/Invision/AP/dpa

Mit „Untitled (How Does It Feel)“ feierte D’Angelo einen Welthit. Jetzt ist der Soul-Musiker mit nur 51 Jahren an Krebs gestorben.

„Der leuchtende Stern unserer Familie hat sein Licht für uns in diesem Leben gedimmt“, hieß es in einer Mitteilung der Familie, aus der zahlreiche US-Medien zitierten. D’Angelo habe zuvor „lange und mutig“ gegen den Krebs gekämpft. „Wir bleiben ewig dankbar für das Vermächtnis von außergewöhnlich bewegender Musik, das er hinterlässt.“

D’Angelo: Debüt-Album „Brown Sugar“ für mehrere Grammys nominiert

Der 1974 im US-Bundesstaat Virginia als Michael Archer geborene D’Angelo hatte schon als Kind Musik gemacht. 1995 erschien sein Debüt-Album „Brown Sugar“, das gleich für mehrere Grammys nominiert wurde.

Im Jahr 2000 schaffte er mit seinem Album „Voodoo“, auf dem auch der Superhit „Untitled (How Does It Feel)“ war, den weltweiten Durchbruch. 2014 folgte „Black Messiah“.

D’Angelo hatte sich zwischendurch immer wieder aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und mit Drogen- und Alkoholsucht gekämpft.

