Rippenbruch! Helene Fischer muss Tourstart verschieben

Autsch! Helene Fischer (38) muss verletzungsbedingt ihren geplanten Tourstart am Dienstag absagen. Die Sängerin sei bei Proben gestürzt und habe sich die Rippen gebrochen, teilt Tourneeveranstalter „Live Nation“ mit. Die Premiere soll stattdessen im April in Hamburg stattfinden.

Bei den „akrobatischen Proben“ für ihre lang erwartete Tour habe sie die Rippenfraktur erlitten, so „Live Nation“. „Auf dringliches ärztliches Anraten muss Helene Fischer zwingend eine Pause einlegen, bevor sie erneut auftreten kann.“

Helene Fischer: Hamburg-Konzerte sollen wie geplant stattfinden

Anzeige

Am Dienstag hätte das erste von drei Konzerten in Bremen stattfinden sollen, die Auftritte wurden auf den 10. bis 12. Mai verschoben. Ihre sechs geplanten Konzerte in Köln finden nun vom 25. August bis 2. September statt.

Die Premiere der „Rausch“-Tour werden also Fischers Hamburger Fans erleben: Zum ersten der fünf geplanten Konzerte in der Barclays Arena am 11. April soll die 38-Jähriger wieder fit sein, hofft der Veranstalter.

„Ich habe wirklich alles versucht, um die Verletzung zu verdrängen, aber die akuten Schmerzen und der dringende ärztliche Rat, meinen Körper zu schonen, zwingen mich zu dieser für mich schweren Entscheidung“, wird Fischer zitiert.

Anzeige

Das könnte Sie auch interessieren: Neues Album „Insomnia“ von Trettmann: Krisen und Tiefpunkte – und ein Stargast

Fischer („Atemlos durch die Nacht“) war zuletzt 2018 auf Tournee gewesen. Nach einer Babypause kehrte sie 2022 auf die Bühne zurück und gab in München ihr bislang größtes Konzert vor etwa 130.000 Fans.