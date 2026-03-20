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Reunion nach fast 20 Jahren: Legendäre Hamburger Band ist zurück

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Blumfeld-Sänger Jochen Distelmeyer
Blumfeld-Sänger Jochen Distelmeyer
Foto: picture alliance / Eventpress Hoensch | Eventpress Hoensch

Fast zwei Jahrzehnte ist es her, dass sich die legendäre Hamburger Band Blumfeld auflöste. Nun geben die Musiker auf Instagram spannende Neuigkeiten bekannt.

Gute Nachrichten für Fans der Indierock-Band Blumfeld: Fast 20 Jahre nach ihrer Auflösung haben die Musiker um den Frontsänger Jochen Distelmeyer ihre Reunion bekanntgegeben. Demnach arbeitet die legendäre Band an einem neuen Album. Der Startschuss für das siebte Studioalbum sei gefallen, teilte die Band auf ihrem Instagram-Account mit. „Die Arbeiten daran haben bereits begonnen. Erste Auskopplungen sind für dieses Jahr geplant. Stay tuned, Team Blumfeld“, postete die Band. 

Distelmeyer & Co kündigen Reunion an

Das Musiklabel Sony veröffentlicht aus Anlass des Comebacks eine limitierte Vinyl-Box mit unter anderem allen sechs Alben der einflussreichen Band. Außerdem dürfen sich Fans auf zwei unveröffentlichte Live-Alben freuen, die ebenfalls in der Box enthalten sind. „Am 22. Mai erscheint die große Blumfeld – Werkschau ,Blumfeld – Für Immer. The Anthology Archives Voll.II’“, teilte die Band mit.

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Blumfeld wurden 1990 von Sänger und Gitarrist Jochen Distelmeyer, Andre Rattay (Drums) und Eike Bohlken (Bass) gegründet. Seit der Veröffentlichung ihres Debütalbums „Ich-Maschine“ im Jahr 1992 zählten sie neben den Bands die Sterne und Tocotronic zu den wichtigsten Vertretern der sogenannten Hamburger Schule. Der Bandname stammt aus einer Erzählung von Franz Kafka.

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