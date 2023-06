Er ist, „The Voice“-Juror, „Masked Singer“-Rateprofi, Musiker – und so etwas wie der Lieblings-Ire der Nation. Seit Rea Garvey Anfang der 2000er mit Reamonn berühmt wurde, hat der 50-Jährige eine steile Karriere hingelegt. Jetzt meldet er sich mit neuer Single und neuer Tour musikalisch zurück.

Die großen Bühnen lässt Rea Garvey erst einmal hinter sich. Ab November geht der Ire auf „Roots“-Tour – die ganz bewusst durch kleine Clubs führt. Er wolle damit zurück zu seinen Wurzeln, heißt es vom Veranstalter Live Nation.

„Roots“-Tour: Rea Garvey mit Konzert in Hamburg

Der Auftakt der fünf Deutschland-Konzerte findet in Hamburg statt: Am 21. November spielt Rea Garvey im Mojo Club. Weitere Termine gibt es am 22. November in Köln (Stollwerk), am 23. November in Berlin (Metropol), am 24. November in München (Alte Kongresshalle) und am 28. November in Dresden (Stromwerk).

„Seine Fans können sich auf eine emotionale, ergreifende Tour freuen“, kündigt Live Nation an. Tickets gibt es seit Freitag, 2. Juni (10 Uhr) über die Online-Portale von Ticketmaster und Eventim zu kaufen.

Am Freitag erscheint außerdem Rea Garveys neue Single „Free Like The Ocean“. Zuletzt hatte der Ire 2020 das Album „Hy Brasil“ veröffentlicht. Seine bislang größten Erfolge feierte er als Sänger der Band Reamonn, die sich mit Hits wie „Supergirl“, „Tonight“ oder „Through The Eyes Of A Child“ einen Namen machte.