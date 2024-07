Schwerer Schlag für Pearl-Jam-Fans: Die Rockband hat ihre beiden einzigen Deutschlandkonzerte abgesagt – ersatzlos. Ein Bandmitglied sei krank, heißt es. Wer es ist, bleibt aber unklar.

Die Konzerte hätten am Dienstag und Mittwoch auf der Waldbühne in Berlin stattfinden sollen – es wären die einzigen Stationen der „Dark Matter“-Tournee in Deutschland gewesen. Doch nun: Komplett-Absage, Ersatztermine wird es – zumindest vorerst – nicht geben.

„Trotz aller Bemühungen muss die Band erst völlig gesund werden“, schreiben die Ur-Grunge-Rocker aus Seattle auf Instagram. Wer woran erkrankt ist, schreibt die Band jedoch nicht.

Berlin: Pearl Jam sagen Deutschlandkonzerte ersatzlos ab

„Die Auswirkungen dieser Entscheidung ist uns bewusst“, entschuldigen sich Pearl Jam weiter. „Es macht uns sehr betroffen, dass so viele Menschen ihre Zeit, ihr Geld und ihre emotionale Energie investiert haben, um an Tickets zu kommen. Und es ist herzzerreißend, dass wir euch enttäuschen müssen.“ Eine Verschiebung der Konzerte sei nicht möglich gewesen. Aber: „Wir hoffen, bald nach Berlin zu kommen.“

Es ist nicht die einzige Konzertabsage. Auch der für den vergangenen Samstag geplante Auftritt in London wurde krankheitsbedingt gecancelled. Das Musikmagazin „Rolling Stone“ deutet an, Sänger Eddie Vedder können der Kranke sein. Er habe bei der bislang letzten Show der laufenden Tournee in Manchester, kurz vor dem abgesagten London-Gig, mit Stimmproblemen zu kämpfen gehabt.

Wer sich Tickets für die Berlin-Auftritte gekauft hat, kann die Karten an den Vorverkaufsstellen zurückgeben.