Nach zehnjähriger Pause: Hilary Duff kündigt neues Album an

HIlary Duff auf dem roten Teppich.
Hilary Duff hat ihr neues und sechstes Studioalbum angekündigt. (Symbolbild)
Foto: picture alliance / NurPhoto | John Nacion

Hilary Duff ist Schauspielerin, Sängerin und vierfache Mutter. Zuletzt trat sie in der Serie „How I Met Your Father“ auf. Nach langer Pause können sich ihre Fans nun auf ein neues Album freuen.

Zehn Jahre nach der Veröffentlichung ihres bislang letzten Albums „Breathe In. Breathe Out“ (2015) hat US-Schauspielerin und Sängerin Hilary Duff (38) eine neue Platte angekündigt.

„Luck…or Something“ soll am 20. Februar 2026 erscheinen, wie die Schauspielerin in sozialen Medien bekanntgab. In dem Album steckten „viel Liebe, nächtliche Angstgefühle und ein wenig Chaos“, schrieb die vierfache Mutter.

Die erste Singleauskopplung „Mature“ hatte Duff Anfang November veröffentlicht. Das Lied entstand zusammen mit ihrem Mann, Songwriter Matthew Koma, und Songschreiberin Madison Love.

Daher kommt der Titel des neuen Albums

Sie werde oft gefragt, wie sie in dieser intensiven Branche aufwachsen und trotzdem einen klaren Kopf behalten konnte, schrieb Duff „Variety“ zufolge in einer Mitteilung. Der Albumtitel „Luck…or Something“ sei eine Antwort darauf: Glück habe eben auch dazu gehört – neben vielen anderen wichtigen Dingen, die sie geprägt hätten. 

Das könnte Sie auch interessieren: Revolverheld-Frontmann Johannes Strate: „Resignation ist Quatsch und keine Lösung!“

Duff („Im Dutzend billiger“, „Lizzie McGuire“), die bereits als Kind vor der Kamera stand, spielte zuletzt in der Serie „How I Met Your Father“ mit, einem Spin-off der Kult-Sitcom „How I Met Your Mother“. Als Sängerin brachte sie 2002 mit „Santa Claus Lane“ ihr erstes Album heraus, gefolgt von ihrem bislang erfolgreichsten Album „Metamorphosis“ (2003). „Luck…or Something“ ist ihr sechstes Studioalbum.

Im Mai 2024 brachte Duff die dritte gemeinsame Tochter mit Koma zur Welt. Aus ihrer ersten Ehe mit dem Hockey-Profi Mike Comrie hat sie zudem einen Sohn.

