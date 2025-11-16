Folgen Sie uns

Wonach suchen Sie?

News

Nach mehr als 50 Jahren: David Coverdale geht in den Ruhestand

Veröffentlicht

Sänger David Coverdale
David Coverdale, Sänger der britischen Band Whitesnake, bei einem Auftritt in Wacken (Archivbild).
Foto: Axel Heimken/dpa

Ehemaliger Sänger von Deep Purple und jahrzehntelanger Frontman von Whitesnake: David Coverdale gibt sein Karriereende bekannt. Es sei Zeit, „die Rock‘n‘Roll-Plateauschuhe an den Nagel zu hängen”.

Nach mehr als 50 Jahren auf der Bühne verabschiedet sich Sänger David Coverdale in den Ruhestand. „Es ist Zeit für mich, Feierabend zu machen”, sagte der Frontmann der Hard-Rock-Band Whitesnake („Here I Go Again”, „Is This Love”) in einer Ansprache auf Youtube. „In den vergangenen Jahren ist mir klar geworden, dass es Zeit ist, meine Rock‘n‘Roll-Plateauschuhe und meine hautengen Jeans an den Nagel zu hängen”, so der 74-Jährige.

Die vergangenen mehr als 50 Jahre seien eine „unglaubliche Reise“ gewesen. In den 1970er-Jahren war Coverdale Sänger der britischen Rockband Deep Purple, mit der er 2016 in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen wurde. 1978 gründete er die Band Whitesnake. Mit Led-Zeppelin-Gitarrist Jimmy Page veröffentlichte er 1993 ein gemeinsames Album („Coverdale/Page”). Mit Whitesnake stand Coverdale auch beim Heavy-Metal-Festival im schleswig-holsteinischen Wacken auf der Bühne. 

David Coverdale geht in den Ruhestand

Coverdale bedankte sich in seiner Verabschiedung: „Ich liebe euch sehr. Ich danke allen, die mich unterstützt haben: die Musiker, die Crew, die Fans, die Familie.”

Das könnte Sie auch interessieren: Rock-Feuerwerk mit türkisem Bass: Die „Queen of Rock’n Roll“ zu Gast in Hamburg

Jetzt wolle er seinen Ruhestand genießen „und ich hoffe, ihr könnt das verstehen.” Zum Abschluss prostete er mit einem Glas der Kamera zu und sagte: „Macht‘s gut.”

In diesem Artikel:, , , ,

Das könnte Dich auch interessieren

Jamie Cullum Jamie Cullum
News
Zwei Weltstars fürs Festival an der Elbe

Es gilt als eines der bedeutendsten Jazz-Festivals in Deutschland und darüber hinaus: das Elbjazz in Hamburg. Nach einer einjährigen Pause kommt es nun –...

vor 2 Tagen
Osnabrück: Der Rapper Haftbefehl gibt ein Konzert im Alando Ballhaus. Osnabrück: Der Rapper Haftbefehl gibt ein Konzert im Alando Ballhaus.
News
Haftbefehl gibt erstes Konzert seit Netflix-Doku: „Scheiß auf Drogen!“

Bei seinem ersten Konzert seit Veröffentlichung der erfolgreichen Netflix-Doku über sein Leben hat Deutsch-Rapper Haftbefehl versichert, weg von den Drogen zu sein. „Ihr habt...

vor 1 Tag
Ina Müller Ina Müller
News
„Mein neuer Freund“: Hamburgerin singt über ihre Vibratoren

Vibrator im Songtext, Frauen-WG als Ausweg und ein Augenzwinkern zum Alter: Ina Müller packt Tabus und Alltagsträume auf ihr neues Album – mit viel...

vor 4 Tagen
Sänger Marco Michael Wanda Sänger Marco Michael Wanda
News
„ZDF-Silvestershow“ in Hamburg: Weitere Topstars sollen auftreten

Die ersten Künstler für die ZDF-Silvestershow „Silvester in Concert“ stehen fest. Johannes Oerding, Das Bo und Wanda sollen ihre bekanntesten Lieder singen, wie der...

vor 3 Tagen
Anzeige
Anzeige