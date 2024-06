Nach Arena-Chaos: Liam Gallagher will bei Lidl auftreten – Discounter ehrt ihn

Ein Star-Konzert zwischen Discounter-Regalen? Dazu wäre es während der derzeitigen Tour von Liam Gallagher vielleicht fast gekommen. Die Manchester-Konzerte des Ex-„Oasis“-Sängers standen wegen einer nicht fertiggestellten Arena auf der Kippe. Doch Gallagher hatte einen Plan B.

30 Jahre „Definitely Maybe“: Das Debütalbum der britischen Erfolgsband „Oasis“ feiert großes Jubiläum. Für den ehemaligen Leadsänger Liam Gallagher ist das Anlass genug, mit eben jenem Album noch einmal auf Tour zu gehen. Auch in seiner Heimatstadt Manchester macht er Halt für insgesamt vier Konzerte.

Liam Gallagher gibt vier Konzerte in seiner Heimatstadt Manchester

Doch die Termine standen kurzzeitig auf der Kippe. Der Grund: Die Fertigstellung der in Manchester gebauten Co-op Live Arena verzögerte sich immer wieder. Dadurch mussten einige Konzerte anderer Künstler bereits abgesagt oder verschoben werden. Ein besorgte Gallagher-Fan fragte den Sänger daher Anfang Mai auf X, was sein Alternativ-Plan sei, falls die Arena für seine Konzerte noch nicht eröffnet sein sollte. Daraufhin antwortete Gallagher gewitzt: „Gig in Lidl“.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren PGJsb2NrcXVvdGUgY2xhc3M9InR3aXR0ZXItdHdlZXQiIGRhdGEtd2lkdGg9IjU1MCIgZGF0YS1kbnQ9InRydWUiPjxwIGxhbmc9ImVuIiBkaXI9Imx0ciI+bGlhbSB3aGF04oCZcyB0aGUgcGxhbiBpZiB0aGUgY28gb3AgbGl2ZSBpc27igJl0IHNvcnRlZCBieSBkZWZpbml0ZWx5IG1heWJlPC9wPiZtZGFzaDsgYW1pIChARG9iYnlzU29ja2trKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0RvYmJ5c1NvY2tray9zdGF0dXMvMTc4NTkzNTE2NzE3MDcyNDAyMD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXkgMiwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+PHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pg==

Lidl erinnert mit Plakette an Beinahe-Auftritt

Nun fanden die ersten beiden Konzerte am 15. und 16. Juni zwar tatsächlich in der im Mai eröffneten Co-op Live Arena statt. Die Discounter-Kette Lidl wollte es sich trotzdem nicht nehmen lassen, dem Beinahe-Auftritt des Weltstars in einem ihrer Filialen zu gedenken. So hängt nun eine besondere Plakette an dem Lidl-Geschäft in Newton Heath, einem Stadtteil von Manchester. „Liam Gallagher, Legende, hätte fast hier gespielt, Juni 2024“, steht auf dem blauen Schild geschrieben.

Foto: picture alliance / empics | James Speakman Media Assignments Die Plakette hängt direkt neben dem Eingang des Discounters.

Das könnte Sie auch interessieren: Kinder-Rap-Band Deine Freunde: Musiker verlässt Hamburg – wegen der hohen Mieten

Dazu schreibt Lidl auf der Video-Plattform TikTok: „The dream of Liam Gallagher performing at Lidl will ,Live Forever‘“ – eine witzige Anspielung auf den Oasis-Hit „Live Forever“, der auch am 27. und 28. Juni von Gallagher bei seinem dritten und vierten Konzert in Manchester zum Besten gegeben wird. (mwi)