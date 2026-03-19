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Mit MOPOP zum exklusiven Bosse-Event

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Bosse steht - in schwarzer Kleidung und mit Cap - vor einer dunklen Wand und schaut in die Kamera.
Am 17. April veröffentlicht Bosse sein neues Album „Stabile Poesie“.
Foto: Rufus Engelhard

Kurz vorm Wochenende wird es hier noch einmal superspecial – denn für diese Veranstaltung kann man sich nicht einfach ein Ticket kaufen. Am 17. April bringt Bosse sein neues Album „Stabile Poesie“ raus. Am 9. Mai gibt’s ein Konzert in der Barclays-Arena. Aber schon diesen Sonntag steht ein exklusives Pre-Listening in Hamburg an. Zusammen mit Bosse!

Im Cinemaxx Dammtor wird in alle Stücke von „Stabile Poesie“ reingehört. Im Gespräch mit Matze Hielscher wird Bosse außerdem persönliche Einblicke in die Entstehung der Songs geben – und natürlich einige auch live präsentieren. Und das alles nur für geladene Gäste und die, die sich im Bundle mit der Album-Vorbestellung eine Karte gesichert haben.

Auf dem Cover ist ein Foto mit einem weißen Rahmen, es zeigt den Sänger, der einen Strauß Blumen in einer Hand hält und zur Seite schautFoto: Universal
Das Albumcover von „Stabile Poesie“

Lust, bei diesem sehr besonderen Abend im Cinemaxx Dammtor (Einlass: 19 Uhr, Beginn: 20 Uhr) dabei zu sein? Glück gehabt: MOPOP verlost Tickets! (NR)

Mit MOPOP zum exklusiven Bosse-Event

Wer gewinnen will, schickt bis Freitag (20.3.), 12 Uhr, eine E-Mail mit dem Betreff „Bosse“ an [email protected] und beantwortet folgende Frage: Wie heißt das kommende Album von Bosse?  

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Veranstalter des Gewinnspiels  ist die Morgenpost Verlag GmbH. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB als akzeptiert. Diese AGB finden Sie unter www.mopo.de/gewinnspiel-agb

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