Kurz vorm Wochenende wird es hier noch einmal superspecial – denn für diese Veranstaltung kann man sich nicht einfach ein Ticket kaufen. Am 17. April bringt Bosse sein neues Album „Stabile Poesie“ raus. Am 9. Mai gibt’s ein Konzert in der Barclays-Arena. Aber schon diesen Sonntag steht ein exklusives Pre-Listening in Hamburg an. Zusammen mit Bosse!

Im Cinemaxx Dammtor wird in alle Stücke von „Stabile Poesie“ reingehört. Im Gespräch mit Matze Hielscher wird Bosse außerdem persönliche Einblicke in die Entstehung der Songs geben – und natürlich einige auch live präsentieren. Und das alles nur für geladene Gäste und die, die sich im Bundle mit der Album-Vorbestellung eine Karte gesichert haben.

Foto: Universal Das Albumcover von „Stabile Poesie“

Lust, bei diesem sehr besonderen Abend im Cinemaxx Dammtor (Einlass: 19 Uhr, Beginn: 20 Uhr) dabei zu sein? Glück gehabt: MOPOP verlost Tickets! (NR)

Mit MOPOP zum exklusiven Bosse-Event

Wer gewinnen will, schickt bis Freitag (20.3.), 12 Uhr, eine E-Mail mit dem Betreff „Bosse“ an [email protected] und beantwortet folgende Frage: Wie heißt das kommende Album von Bosse?

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Veranstalter des Gewinnspiels ist die Morgenpost Verlag GmbH. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB als akzeptiert. Diese AGB finden Sie unter www.mopo.de/gewinnspiel-agb