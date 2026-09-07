Mit der Haspa Musik Stiftung auf‘s Reeperbahn Festival

Hamburger Nachwuchs Acts spielen in der Haspa Filiale / Tagestickets zu gewinnen

Talente an die Waterkant: Seit 2008 unterstützt die Haspa Musik Stiftung Hamburger Talente und bringt sie auf die großen Bühnen der Stadt. Ein besonderes Highlight ist das Reeperbahn Festival, denn das 4-tägige Clubfestival bringt internationale Fachbesucher in die Stadt. Optimale Bedingungen also, um sich als Newcomer zu präsentieren – zum Beispiel auf der Newcomer-Bühne der Haspa Musik Stiftung auf dem Heiligengeistfeld.

Auch die Haspa Filiale Reeperbahn ist seit Jahren feste Eventlocation des Reeperbahn Festivals. Dort ermöglicht die Haspa Musik Stiftung zusammen mit Rockcity Hamburg den Auftritt von ausgewählten Preisträger:innen des Hamburg Music Award Krach + Getöse. Das Line-up in diesem Jahr kann sich sehen lassen: NVCHT, LOMA REQS, schluma und SHITSHOW. Vier Acts, vier unterschiedliche Sounds – und damit vier gute Gründe, vorbeizuschauen.

Von kurdischen Klängen bis Hamburg Powerpunk

Bei SHITSHOW (Freitag, 19.30 Uhr) trifft Hamburger Attitüde auf „Hamburg Powerpunk“: Vier Hamburger machen Musik zwischen Punkrock, Hardcore und Rock’n’Roll – laut, direkt und mit ordentlich Druck. Ihr aktuelles Album „Struggles“ bringt den Sound und die Energie der Band ziemlich genau auf den Punkt.

(Freitag, 19.30 Uhr) trifft Hamburger Attitüde auf „Hamburg Powerpunk“: Vier Hamburger machen Musik zwischen Punkrock, Hardcore und Rock’n’Roll – laut, direkt und mit ordentlich Druck. Ihr aktuelles Album „Struggles“ bringt den Sound und die Energie der Band ziemlich genau auf den Punkt. NVCHT (Freitag 21.10 Uhr) hat für ihre Musik einen eigenen Begriff gefunden: „Blockpop“. Die Hamburger Künstlerin erzählt in ihren Songs vom Aufwachsen in Hamburg und vom Erwachsenwerden zwischen Armut und akademischem Aufstieg. Persönliche Geschichten treffen auf einen eigenständigen Pop-Sound, der genauso direkt wie nahbar ist.

(Freitag 21.10 Uhr) hat für ihre Musik einen eigenen Begriff gefunden: „Blockpop“. Die Hamburger Künstlerin erzählt in ihren Songs vom Aufwachsen in Hamburg und vom Erwachsenwerden zwischen Armut und akademischem Aufstieg. Persönliche Geschichten treffen auf einen eigenständigen Pop-Sound, der genauso direkt wie nahbar ist. Bei schluma (Freitag 22.55 Uhr) begann alles an einer Hamburger Hochschule. Die Bandmitglieder lernten sich dort kennen und spielten zunächst auf studentischen Partys. Mittlerweile geht es auf die größeren Bühnen. Musikalisch bewegt sich die Band irgendwo zwischen 90er-Diskursindie, Asselpunk und noisy Emo. Im September erscheint das Debütalbum „Heulen am Wasser “.

(Freitag 22.55 Uhr) begann alles an einer Hamburger Hochschule. Die Bandmitglieder lernten sich dort kennen und spielten zunächst auf studentischen Partys. Mittlerweile geht es auf die größeren Bühnen. Musikalisch bewegt sich die Band irgendwo zwischen 90er-Diskursindie, Asselpunk und noisy Emo. Im September erscheint das Debütalbum „Heulen am Wasser LOMA REQS (Samstag, 23.10 Uhr) verbinden traditionelle kurdische Klänge mit elektronischen Beats, Rap, House und lateinamerikanischen Einflüssen. Hêja Netirk und Rico Danta schaffen daraus einen Sound, der genauso tanzbar wie politisch ist. Ihre Musik erzählt von Flucht, Unterdrückung und Selbstbestimmung und davon, was es bedeutet, sich die eigene Stimme zu bewahren.

(Samstag, 23.10 Uhr) verbinden traditionelle kurdische Klänge mit elektronischen Beats, Rap, House und lateinamerikanischen Einflüssen. Hêja Netirk und Rico Danta schaffen daraus einen Sound, der genauso tanzbar wie politisch ist. Ihre Musik erzählt von Flucht, Unterdrückung und Selbstbestimmung und davon, was es bedeutet, sich die eigene Stimme zu bewahren.

Jetzt fehlt eigentlich nur noch eines: Du.

Wir verlosen 2 × 2 Tickets für Freitag und 2 × 2 Tickets für Samstag und schicken dich mitten hinein in Hamburgs musikalische Gegenwart.

Also: Lieblingsmenschen schnappen, Daumen drücken und mit etwas Glück beim Reeperbahn Festival dabei sein!

Schicke einfach eine E-Mail mit dem Betreff „Reeperbahn Festival am Freitag“ oder „Reeperbahn Festival am Samstag“ an kultur@haspa.de und lande im Lostopf.

Teilnahmebedingungen:

www.haspa-musik-stiftung.de/teilnahmebedingungen

Teilnahmeschluss: 10. September 2026

Die Haspa Musik Stiftung unterstützt junge Musiker*innen in Hamburg und fördern eine Vielzahl spannender Musikprojekte. Gemeinsam mit RockCity Hamburg verleiht sie den Hamburg Music Award KRACH+GETÖSE. Über den RockCity Instrumentenfond versorgt sie Musiker:innen mit hochwertigen Leihinstrumenten. Beim ELBJAZZ Festival bringt sie junge Talente mitten ins internationale Festivalgeschehen. Das Projekt „Made in Hamburg“ öffnet Newcomern die Tür zur Elphi. Für die renommierte Talentschmiede „Popkurs Hamburg“ vergibt sie Stipendien und spendiert Equipment.

www.haspa-musik-stiftung.de