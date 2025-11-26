Metalfans aufgepasst! 55 neue Bands für das Wacken Open Air 2026

Metalfans werden es gerne hören: Schon 55 Bands haben für nächstes Jahr im Sommer ihre Wacken-Zusage gegeben – darunter Judas Priest, Saxon und Rose Tattoo.

Für das Heavy-Metal-Festival Wacken Open Air (W:O:A) haben bislang bereits 55 Bands und Einzelmusiker für 2026 zugesagt. Als nur einige Highlights nennen die Veranstalter auf ihrer Festival-Website die „unangefochtenen Metal Gods“ Judas Priest sowie die Bands und Musiker Saxon, Heavysaurus, Uli Jon Roth, Arch Enemy, Yngwie Malmsteen und Rose Tattoo.

Wacken kündigt 55 neue Acts für 2026 an

„Die Mischung aus Legenden, aktuellen Szene-Highlights und besonderen Jubiläumsshows verspricht eines der abwechslungsreichsten Jahre der Festivalgeschichte zu werden“, erklärten die Veranstalter. Die „Bild“-Zeitung hatte zuerst über das Line-up berichtet.

Zu dem Festival in Wacken mit seinen insgesamt acht Bühnen werden jährlich über 85.000 „Headbanging-Fans“ erwartet. Nächstes Jahr findet es vom 29. Juli bis 1. August statt. Das Wacken Open Air in dem Dorf mit 2.000 Einwohnern gilt als eines der größten Heavy-Metal-Festivals weltweit.