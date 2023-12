Live-Konzerte! Thees Uhlmann macht Fans frühes Weihnachtsgeschenk

Zwar lebt Thees Uhlmann längst in der „Muddastadt“ Berlin, aber das Nordlicht bekommt niemand aus dem gebürtigen Hemmoorer (Landkreis Cuxhaven) heraus. Im kommenden Jahr spielt Uhlmann nur drei Konzerte – eines davon führt in mitten in seine Heimatregion.

Den 25. August 2024 sollten sich Thees Uhlmann-Fans aus Norddeutschland dick im Kalender anmalen: An diesem Tag spielt der Rock ’n‘ Roller im Bürgerpark in Stade sein einziges Konzert in der Nähe der „Waterkant“.

Thees Uhlmann spielt Konzert in Stade bei Hamburg

„Das wird der beste Sonntag des Jahres!“, kündigte der 49-Jährige das Konzert im Rahmen der „Medienstädte“-Tour über Instagram an. Er nannte es sein Weihnachtsgeschenk für jeden, „der zwischen Münsterdorf und Worpswede wohnt, zwischen Uelzen und Butjadingen, alle aus dem perversen Dreieck Moorausmoor, Drangstedt, Vlögeln, alle die schon mal in der Schweinedisco waren und alle vom Gym War“ – letzteres meint das Gymnasium Warstade, Thees Uhlmanns frühere Schule.

Auch Wuppertal darf sich auf einen Abend mit dem Ex-Tomte-Frontmann freuen. Das Konzert findet am 23. August auf der Waldbühne am Hardtberg statt. Oder mit Thees Uhlmanns poetischen Worten ausgedrückt: „Schöner wird es nicht, und nach dem Konzert gehen wir alle zusammen den Berg wieder runter zur Wupper. Es ist herrlich! Und unsere Musik auch.“

Das könnte Sie auch interessieren: Thees Uhlmanns Doppelschicht: „100.000 Songs“ im Molotow

Ein drittes Konzert ist für den 24. August geplant. Wo das stattfindet, ist allerdings noch offen – oder der Kopf hinter Songs wie „Zum Laichen und Sterben ziehen die Lachse den Fluss hinauf“, „Wie siehts aus in Hamburg“ und „Die Schönheit der Chance“ wollte es einfach nur noch nicht verraten.

Thees Uhlmann & Band: 25. August 2024, Stader Bürgerpark, 21682 Stade; E-Tickets 47 Euro, Hardtickets 47,50 Euro, Vorverkauf unter ghvc-shop.de.