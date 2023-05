Legendäre Britpopper kündigen neue Musik an

Die britische Band Blur („Song 2“ – die Torhymne des FC St. Pauli, „Girls And Boys“) veröffentlicht erstmals seit mehr als acht Jahren neue Musik. Ihr neuntes Studioalbum „The Ballad Of Darren“ soll am 21. Juli beim Label Parlophone erscheinen und zehn neue Songs umfassen. Das gab das britische Quartett um Sänger Damon Albarn am Freitag bekannt und veröffentlichte dazu die erste Single „The Narcissist“.

„Diese Platte ist ein Nachbeben, eine Reflexion und ein Kommentar dazu, wo wir uns gerade befinden“, so Frontmann Albarn in einer Pressemitteilung zum Album. „Es fühlt sich immer sehr natürlich an, gemeinsam Musik zu machen“, wurde Schlagzeuger Dave Rowntree zitiert. „Mit jeder Platte, die wir aufnehmen, bringt der Prozess etwas Neues zum Vorschein und wir entwickeln uns als Band.“

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren PGlmcmFtZSB0aXRsZT0iQmx1ciAtIFRoZSBOYXJjaXNzaXN0IChPZmZpY2lhbCBWaXN1YWxpc2VyKSIgd2lkdGg9Ijg4MCIgaGVpZ2h0PSI0OTUiIHNyYz0iaHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS1ub2Nvb2tpZS5jb20vZW1iZWQvNUdyOFozclVlSk0/ZmVhdHVyZT1vZW1iZWQiIGZyYW1lYm9yZGVyPSIwIiBhbGxvdz0iYWNjZWxlcm9tZXRlcjsgYXV0b3BsYXk7IGNsaXBib2FyZC13cml0ZTsgZW5jcnlwdGVkLW1lZGlhOyBneXJvc2NvcGU7IHBpY3R1cmUtaW4tcGljdHVyZTsgd2ViLXNoYXJlIiBhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW4+PC9pZnJhbWU+

Zuvor hatten Blur eine mehrmonatige Comeback-Tournee mit Clubshows und Festivals in Europa angekündigt, die bereits am Freitag im englischen Colchester beginnen sollte. Höhepunkt der Tour sollen zwei Konzerte im Juli im berühmten Londoner Wembley-Stadion werden, wo Blur zuvor noch nie aufgetreten sind. Konzertdaten in Deutschland haben Blur bislang nicht bekanntgegeben. (dpa)