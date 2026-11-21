Von Rock’n’Roll bis Soul, von Gospel bis Pop: Jedes Jahr zu Weihnachten gibt es neue Songs und Klassiker werden neu aufgelegt. Welche Stars liefern 2026 den Soundtrack für die Feiertage?

Die Weihnachtszeit rückt näher – und mit ihr die passende Musik. Während manche Künstler auf bewährte Klassiker setzen, überraschen andere mit neuen Interpretationen, persönlichen Geschichten und ungewohnten Klängen:

Dick Brave: Rocken statt frohlocken

Ein ganzes Weihnachtsalbum gab es von Dick Brave bislang nicht. Das ändert sich nun mit „Comin‘ Home For Christmas“ (27. November). Darauf nimmt sich der Rock’n’Roll-Entertainer Klassiker wie „White Christmas“, „Last Christmas“ und „Driving Home For Christmas“ vor und verpasst ihnen einen neuen Anstrich im Rockabilly-Stil.

Neben bekannten Weihnachtstiteln finden sich auch eigens für das Album geschriebene Songs. Eine besondere Premiere ist die englische Version von Rolf Zuckowskis „In der Weihnachtsbäckerei“.

Rea Garvey: Weihnachten ist Familiensache

Für Rea Garvey ist Weihnachten weit mehr als ein paar freie Tage im Dezember. Mit „Christmas Calling“ (27. November) veröffentlicht er sein erstes Festtagsalbum. Darin verbindet er Erinnerungen an seine Kindheit im irischen Tralee mit seinem heutigen Leben in Deutschland.

Aufgewachsen mit sieben Schwestern, wenig Geld, aber viel familiärem Zusammenhalt, hat er einen persönlichen Zugang zum Fest entwickelt. Das zehn Titel umfassende Album zeigt dabei verschiedene Facetten der Weihnachtszeit.

Joy Denalane: Extraportion Wärme

Weihnachten darf auch lässig klingen: Joy Denalane widmet dem Fest nun ein ganzes Album: „A Joyful Christmas“. Weihnachtliche Musik ist für die Sängerin keineswegs Neuland: Bereits 2021 interpretierte sie Stevie Wonders „Someday at Christmas“, später folgten weitere festliche Veröffentlichungen. Nun bündelt sie ihre Liebe zu den Songs für die kalte Jahreszeit in einem eigenen Album.

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Olivia Rodrigo: Die erste Weihnachtssingle

Für die Grammy-Preisträgerin ist es eine Premiere: Mit „take me home (4 christmas)“ hat Olivia Rodrigo ihre erste Weihnachtssingle veröffentlicht. Der gemeinsam mit Dan Nigro und Amy Allen geschriebene Song verbindet eingängigen Pop mit einer New-Wave-Note der Achtziger und erinnert musikalisch an „Christmas Wrapping“ von The Waitresses. Für Fans gibt es den Song auch als limitierte Vinyl- und Kassettenausgabe.

Foto: picture alliance / AP Photo/Chris Pizzello | Chris Pizzello Olivia Rodrigo feiert Weihnachten mit ihrer ersten Festtagssingle. (Archivbild)

Für das dazugehörige Musikvideo hat sie mit Cynthia Nixon („Sex and the City“) und Ben Marshall („Saturday Night Live“) zwei prominente Gastdarsteller gewonnen. Darin greift sie eine Situation auf, die gerade an den Feiertagen für Nervosität sorgen kann: das erste Treffen mit der Familie des Partners oder der Partnerin.

Bonnie Tyler: Posthumer Weihnachtssong

Nach dem Tod von Bonnie Tyler wird die Ballade „Love, Light and Peace“ von ihr zum Fest veröffentlicht. Berichten zufolge handelt es sich um den letzten Song, den die im Juli gestorbene Waliserin aufgenommen hatte. Als habe sie eine Vorahnung gehabt, singt sie darin über „diejenigen, die in unseren Herzen weiterleben“.

Queen mit Remake von Weihnachtsklassiker

Die britische Kultband Queen hat 1984 ihr Weihnachtslied „Thank God It’s Christmas“ herausgebracht. Dieses Jahr gibt es eine neue Version: Roger Taylor und Brian May haben den Song überarbeitet und ihre Instrumente neu aufgenommen sowie einen zusätzlichen Chor eingesungen.

Giovanni Zarrella: Weihnachten mal auf Englisch

Dass Giovanni Zarrella Weihnachten liebt, ist kein Geheimnis. Mit „Every Day Feels Like Christmas“ schlägt er diesmal musikalisch eine neue Richtung ein: Der Song ist überwiegend auf Englisch gehalten und orientiert sich am klassischen Big-Band-Sound. Ganz auf seine italienischen Wurzeln verzichtet Zarrella aber nicht: In der zweiten Strophe und im Refrain finden sich auch italienische Zeilen.

Giovanni Zarrella orientiert sich mit seinem neuen Weihnachtslied am Big-Band-Sound.

Inhaltlich dreht sich das Lied um Familie, Liebe und den Wunsch, das besondere Weihnachtsgefühl über die Feiertage hinaus zu bewahren. Die Single ist exklusiv bei Amazon Music erhältlich.

Pia-Sophie und The Golden Voices of Gospel: Klassiker ganz neu

Ein Weihnachtsklassiker in neuem Gewand: Pia-Sophie interpretiert gemeinsam mit The Golden Voices of Gospel „O du fröhliche“ neu. Dabei trifft ihre klare Schlagerstimme auf den kraftvollen Klang des Gospelchors. In einem Interview mit dem Portal „Schlagerpuls“ sagte sie, das Lied sei ihr liebstes Weihnachtslied und erinnere sie an ihren verstorbenen Großvater.

KRISCHAN: Ein Lied übers Heimkommen

Neuer Name, neue Musik: Aus CHRIS ist KRISCHAN geworden. Mit „Bei Euch“ veröffentlicht der Musiker seine erste Weihnachtssingle. Darin geht es um die Rückkehr nach Hause, um Familie und um Menschen, bei denen man sich nicht verstellen muss. Der Song stellt das Gefühl von Geborgenheit und Zusammenhalt in den Mittelpunkt – Themen, die besonders rund um Weihnachten eine Rolle spielen.

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Judith Owen: Swing unterm Weihnachtsbaum

Wer Weihnachten lieber mit Jazz und Swing feiert, sollte Judith Owen auf dem Zettel haben. Die Sängerin hat ihr 2024 erschienenes Album „Judith Owen Swings Christmas“ um vier zusätzliche Titel erweitert. Die Deluxe-Ausgabe enthält neue Versionen von „I’ll Be Home For Christmas“ und „Christmas Waltz“ sowie akustische Interpretationen weiterer Weihnachtstitel.

Elton John und CMAT: Ein Klassiker im Duett

Aus dem einstigen Solo wird ein Duett: Für seinen Weihnachtsklassiker „Step Into Christmas“ hat sich Elton John Unterstützung aus Irland geholt: Gemeinsam mit der Musikerin CMAT nahm er den Song neu auf. Der Rock’n’Roll-Schwung des Originals ist geblieben, hinzugekommen sind CMATs markante Stimme und neue Streicherarrangements.