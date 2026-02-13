Folgen Sie uns

Johannes Oerding: Sarah Connor sagte „Ja, ich will“

Sie trägt ein T-Shirt, auf dem „Stop The War“ steht, hält den Preis in der Hand und umarmt Johannes Oerding
September 2025: Die Ausgezeichnete Sarah Connor und Laudator Johannes Oerding bei der Verleihung des Medienpreises „Goldene Henne“
Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Ein Duett wie ein Heiratsantrag: Johannes Oerding erzählt, wie es zum ersten gemeinsamen Song mit Sarah Connor kam. „Märchen aus Hollywood“ gibt’s seit Freitag zu hören.

Johannes Oerding (44) zeigt sich mit Blick auf Liebe und Romantik mittlerweile als Realist. „Ich habe das Gefühl, wenn ich in einer Beziehung stecke, dann ist das für mich auch ein totales Commitment“, sagte er im Interview mit der dpa. „Dass das Leben manchmal andere Geschichten schreibt, ist auch klar. So realistisch bin ich dann auch.“

Sein neuer Song „Märchen aus Hollywood“ – ein Duett mit Kollegin Sarah Connor (45) – ist eine gefühlvolle Ballade über das erste, romantische Date und den Wunsch, dass die Liebe ein Leben lang hält. „Was meine Geschichten und Songs anbelangt, versuche ich schon immer auch, ein Happy End einzubauen. Ich tue mich schwer mit Songs, die kein Happy End haben.“

Das war Sarah Connors spontane Reaktion auf die Duett-Anfrage

Oerding („An guten Tagen“) und Connor („Vincent“) sind schon länger befreundet, „Märchen aus Hollywood“ ist der erste gemeinsame Song. Die Anfrage habe er schriftlich geschickt, erklärte der Sänger. „Zurück kam die allerschönste WhatsApp-Nachricht, die ich jemals für so eine Anfrage bekommen habe“, so der Sänger. „Sie sagte: ,Puh, das ist ja ein Lied über die große Liebe, wie ein Heiratsantrag. Dabei halte ich doch gar nicht so viel vom Heiraten und der einen großen Liebe. Aber wenn du mich fragst, ob ich den Song mit dir singe, dann sage ich: Ja, ich will.’“

Das könnte Sie auch interessieren: Verrückt! The Kooks haben was zu feiern – live in Hamburg!

Die Ballade ist ein Vorbote für Oerdings achtes Studioalbum. „Hotel“ erscheint am 27. März. Am 20. Juni tritt der Wahl-Hamburger im Volksparkstadion auf („Heimspiel Hamburg“ heißt der Abend). Am 12. September gibt’s „Eine goldene Nacht mit Johannes Oerding & der NDR Bigband“ in der Barclays-Arena. (DPA/MP)

