„Ganz doll traurig“: Nina Chuba sagt zwei Konzerte ab!

Nina Chuba während eines Konzerts
Sängerin Nina Chuba (Archivbild)
Foto: picture alliance / Jens Niering

Nach der Absage in Hannover fällt in einer weiteren Stadt ein Konzert von Nina Chuba aus. In einer Instagram-Story zeigt sich die Sängerin enttäuscht und bittet ihre Fans um Verständnis. Eine gute Nachricht gibt es aber.

Sängerin Nina Chuba hat zwei Konzerte ihrer Tour in Hannover und Dortmund krankheitsbedingt abgesagt. „Ich bin ganz doll traurig darüber und extrem enttäuscht“, sagte die 27-Jährige zur Konzertabsage in Dortmund in einer Instagram-Story hörbar angeschlagen.

Zu den nächsten geplanten Tour-Terminen in Frankfurt (5.11.), Köln (6.11.), Hamburg (7.11.) und Berlin (9.11.) gibt es noch keine Informationen.

Chuba: „Ich bin auch enttäuscht“

Sie habe nach der Absage des Konzertes in Hannover am Sonntag noch gehofft, dass ihr Körper sich über Nacht erhole, aber ein Arzt habe ihr dringend davon abgeraten, auf die Bühne zu gehen, sagte Chuba bei Instagram. Das Konzert in Hannover hatte die Sängerin kurzfristig abgesagt. Ihr Auftritt in Dortmund hätte am Montagabend stattfinden sollen.

„Ihr müsst euch vorstellen, das ist wie anderthalb Stunden Hochleistungssport auf der Bühne und mit einem kranken Körper, der einen Infekt hat, sowas zu machen ist einfach zu risikoreich“, sagte die Sängerin. „Ich weiß, ihr seid enttäuscht und es tut mir leid. Ich bin auch enttäuscht.“

Nachholtermin in Dortmund im kommenden Jahr

Im kommenden Jahr stehe in Dortmund bereits ein Nachholtermin am 1. Juli fest. Fans könnten die Tickets zudem beim Veranstalter zurückgeben und den Preis rückerstattet bekommen. 

Das könnte Sie auch interessieren: Pures Gold in der Stimme: Ex-Spandau-Ballet-Sänger Tony Hadley in Hamburg

Nina Chuba zählt zu den erfolgreichsten Pop-Künstlerinnen Deutschlands. Die Musikerin aus Wedel wurde 2022 mit ihrem Song „Wildberry Lillet“ bekannt. Seither hat sie sich mit zahlreichen Hits in den Charts etabliert – darunter der Song „Fucked Up“, den sie mit dem Musiker Makko aufgenommen hat, sowie „Wenn das Liebe ist“.

