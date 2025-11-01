Fettes Brot bringen neues Musikvideo raus

30 Jahre ist es her, dass Fettes Brot mit „Nordisch by Nature“ ihren ersten Hit landeten. Lange hatte die Gruppe das Lied vom Markt verbannt, zum großen Abschied vor zwei Jahren brachten sie es dann aber doch wieder auf die Bühne – und das nicht allein. Nun hat Fettes Brot ein Konzertvideo des Auftritts veröffentlicht. Doch das ist nicht alles.

„Een, Twej – Een, Twej, Drej“, tönt es aus zehntausenden Hälsen, als König Boris, Dokter Renz und Björn Beton ihren ersten Hit „Nordisch by Nature“ anstimmen.

Im September 2023 hat Fettes Brot auf der Trabrennbahn ihr großes Finale gefeiert: Fast 60.000 Fans kamen ein letztes Mal für die beiden „Brotstock“-Konzerte zusammen. Dann war Schluss.

„Nordisch by Nature“ war erster Charterfolg der Brote

Für die letzten Konzerte holten die Brote die vergangenen 30 Jahre auf die Bühne. Dabei durfte natürlich auch „Nordisch by Nature“ nicht fehlen. 1995 veröffentlicht, bescherte das Lied der Gruppe ihre erste Chartplatzierung – Platz 17. Das Besondere: zahlreiche namhafte Features und plattdeutsche Rap-Strophen. Doch Fettes Brot befürchteten, künftig allein durch diesen Song identifiziert zu werden. Daher nahmen sie das Lied für lange Zeit vom Markt.

Während der „Brotstock“-Konzerte gaben sie die norddeutsche Hymne dann aber doch noch einmal zum Besten – gemeinsam mit einem Großteil der originalen Features: So standen auch Gaze Matraze, Der Tobi & Das Bo und Eißfeldt aka Jan Delay auf der Bühne und sorgten sechs Minuten lang für eine fette Party.

Zwei Jahre später veröffentlichte Fettes Brot nun ein Video des Auftritts – ein kleiner Teaser für das, was noch kommt. Am 1. Advent (30. November) sollen das „Brotstock“-Album und ein gleichnamiger Konzertfilm folgen. Der letzte Auftritt der Brote also auf Abruf verfügbar – angekündigt mit dem Song, mit dem alles losging.