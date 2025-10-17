Folgen Sie uns

News

Ex-Kiss-Gitarrist Ace Frehley mit 74 Jahren gestorben

Die Mitglieder der Rockgruppe Kiss Gene Simmons (l-r), Peter Criss, Paul Stanley und Ace Frehley, posieren für Fotos.
Foto: Ron Heflin/AP/dpa

Als Mitbegründer der Rockband Kiss wurde Ace Frehley berühmt. Der Gitarrist verfolgte auch eine Solo-Karriere. Angehörige und Kollegen drücken Schock und Trauer aus.

Ace Frehley, der frühere Lead-Gitarrist der Rockband Kiss, ist tot. „Wir sind tief erschüttert und untröstlich“, heißt es in einer Mitteilung seiner Familie. In seinen letzten Momenten hätten die Angehörigen ihm mit liebenden, friedlichen Worten zur Seite gestanden. Er starb demnach in der Stadt Morristown im US-Staat New Jersey. Der Musiker wurde 74 Jahre alt. Seine Sprecherin Lori Lousararian teilte mit, dass Frehley jüngst in seinem Haus gestürzt sei. Die genaue Todesursache wurde zunächst aber nicht bekannt. 

Die Bandkollegen von Kiss drückten ihre Trauer aus und würdigten den Verstorbenen als „wesentlichen und unersetzlichen Rock-Soldaten“ in den prägendsten Kapiteln der Band und ihrer Geschichte. „Er ist und wird immer ein Teil des Kiss-Erbes sein“, hieß es weiter. 

Erfolg mit Kiss und einer Solo-Karriere

Die Rock-Band Kiss wurde 1973 in New York gegründet und machte mit
wildem Make-up, spektakulären Kostümen und theatralischen Live-Shows
Furore. Damals gehörten neben Lead-Gitarrist Frehley der Bassist und Sänger Gene Simmons, Sänger und Gitarrist Paul Stanley und Schlagzeuger Peter Criss dazu. Zu den größten Kiss-Hits zählen unter anderen „I Was Made for
Lovin‘ You“, „Rock and Roll All Nite“ und „Black Diamond“. Frehley, mit dem Beinamen „Spaceman”, stand oft im silberfarbenen Kostüm und mit einem silbernen Stern-Make-up im Gesicht auf der Bühne. 2014 wurde Kiss in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. 

Der gebürtige New Yorker Frehley verließ die Band 1982, um eine Solo-Karriere zu starten. 1996 war er bei der höchst erfolgreichen Reunion-Tour von Kiss aber wieder dabei. Zuletzt brachte Frehley 2024 das Rockalbum ”10.000 Volts” heraus. 

Bereits 1999 waren die Kiss-Musiker mit einer Sternenplakette auf Hollywoods „Walk of Fame“ verewigt worden. Dort wurden am Donnerstag nach Angaben der Plaketten-Verleiher Blumen abgelegt. ”Wir sind über den Verlust von Ace tief betrübt”, hieß es in einer Mitteilung, die ihn als „legendäres Talent” würdigte. (dpa)

