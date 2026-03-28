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Ex-Beatle veröffentlicht neue Single – Album im Mai

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Paul McCartney
ARCHIV - 25.06.2022, Großbritannien, Glastonbury: Paul McCartney spielt beim Glastonbury Festival in Worthy Farm, Somerset. Mit 83 hat der Ex-Beatle jetzt ein neues Album angekündigt. «The Boys of Dungeon Lane» soll am 29. Mai erscheinen. (Archivbild) (zu dpa: «Paul McCartneys wehmütiger Rückblick - «Wie in einem Traum»») Foto: Joel C Ryan/Invision via AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++
Foto: Joel C Ryan/Invision via AP/dpa

Nach mehr als fünf Jahren veröffentlicht Sir Paul McCartney demnächst ein neues Album. Die erste Single präsentiert er schon jetzt. Geht der Ex-Beatle auch bald wieder auf Tournee?

Sir Paul McCartney hat die erste Single aus seinem kommenden Album veröffentlicht. „Days We Left Behind“ ist ein melancholischer Rückblick des 83-Jährigen auf seine frühen Jahre in Liverpool, bevor er mit den Beatles weltberühmt wurde. „The Boys of Dungeon Lane“, McCartneys erstes Album seit mehr als fünf Jahren, erscheint am 29. Mai.

Songs über persönliche Erinnerungen

Laut McCartney erzählen die 14 Songs von persönlichen Erinnerungen. Das spiegelt auch der Name wider – die Dungeon Lane ist eine Straße in der Nähe von Sir Pauls Elternhaus im Liverpooler Vorort Speke.

Der legendäre britische Musiker hatte bereits im vergangenen Jahr verraten, dass er an einem neuen Album arbeite. Er habe viel an alte Zeiten gedacht, sagte McCartney mit Blick auf die Single „Days We Left Behind“.

„Und ich frage mich oft, ob ich einfach nur über die Vergangenheit schreibe, aber dann denke ich: Wie kann man über irgendetwas anderes schreiben?“, so McCartney. „Es sind einfach viele Erinnerungen an Liverpool. Wir hatten überhaupt nicht viel, aber das spielte keine Rolle, weil die Menschen großartig waren – und man gar nicht gemerkt hat, dass man nicht viel hatte.”

Zwei Konzerte in Los Angeles

„The Boys of Dungeon Lane“ entstand in Zusammenarbeit mit Top-Produzent Andrew Watt, der unter anderem schon die Rolling Stones, Ozzy Osbourne, Miley Cyrus und Lady Gaga produziert hat. Es ist das erste Studioalbum des Ex-Beatles seit „McCartney III“, das im Dezember 2020 erschienen ist.

Das könnte Sie auch interessieren: Beide Beatles gemeinsam auf der Bühne

Am Freitag und Samstag (27./28. März) gibt Sir Paul zwei Konzerte im Fonda Theatre auf dem Hollywood Boulevard in Los Angeles. Die insgesamt rund 2400 begehrten Karten für die beiden Shows wurden nur nach vorheriger Registrierung vergeben. Insider rechnen damit, dass eine Tournee folgt. (dpa/mp)

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