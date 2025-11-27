Folgen Sie uns

Wonach suchen Sie?

News

Europe feiert 40 Jahre „Final Countdown“ – und kommt für Konzerte nach Deutschland

Veröffentlicht

Sänger Joey Tempest und Gitarrist John Norum von Europe.
Sänger Joey Tempest (l.) und Gitarrist John Norum von Europe.
Foto: Zsolt Szigetvary/dpa

Die schwedische Rockband Europe feiert im kommenden Jahr das 40. Jubiläum ihres Welthits „The Final Countdown“ und des gleichnamigen Erfolgsalbums von 1986 mit einer Welttournee, die auch zwei Konzerte in Deutschland umfasst. Am heutigen Donnerstag beginnt der Vorverkauf für zwei Konzerte in Stuttgart und in Berlin (16. und 19. Oktober 2026).

Bei den Shows werden Europe, die in derselben Besetzung wie damals auftreten, das Album „The Final Countdown“ in voller Länge spielen. Die LP schaffte es damals bis auf Platz 6 der deutschen Albumcharts. Der Titelsong mit der berühmten Keyboard-Melodie toppte damals in 25 Ländern – darunter Deutschland – die Hitparaden und machte die Schweden weltberühmt.

Im Internet- und Streaming-Zeitalter erlebte der Gassenhauer, der auch bei Sportveranstaltungen gern gespielt wird, eine Renaissance. 2022 erhielten Europa von der Online-Plattform Youtube eine Auszeichnung als erste schwedische Band, die eine Milliarde Aufrufe für einen einzelnen Song erzielt habe. Inzwischen liegt die Zahl bei fast 1,4 Milliarden Aufrufen.

Kultalbum und Greatest Hits

Neben den Songs des Kultalbums werden Joey Tempest (Gesang), John Norum (Gitarre), John Levén (Bass), Mic Michaeli (Keyboard) und Ian Haugland (Schlagzeug) auf ihrer „The Final Countdown 40th Anniversary“-Tour zahlreiche andere Songs aus ihrer langen Karriere zum Besten geben.

Das könnte Sie auch interessieren: Metalfans aufgepasst! 55 neue Bands für das Wacken Open Air 2026

Spätere Hits waren „Superstitious“, „Open Your Heart“ und „Let The Good Times Rock“. Die Tour führt durch insgesamt zwölf Länder, darunter auch die Schweiz (zum Beispiel Zürich am 13.10.) und Österreich (Wien am 17.10.) sowie Großbritannien.

In diesem Artikel:, , , ,

Das könnte Dich auch interessieren

Die Fantastischen Vier Die Fantastischen Vier
Interviews
Michi Beck über Fanta 4-Aus: „Das hört sich nach Jammerei an, ist aber die Realität“

Sie haben schon auf Deutsch gerappt, als Sido, Apache 207 und Haftbefehl noch am Rockzipfel ihrer Mütter hingen. Die Fantastischen Vier aus Stuttgart waren...

vor 6 Tagen
Rod Stewart Rod Stewart
Konzerte
Rod Stewart kommt wieder nach Hamburg: Den werden wir nicht so schnell los …

Als Rod Stewart im Juni 2024 zuletzt in der Barclays-Arena spielte, sollte es eigentlich der Abschied von der großen Bühne in Hamburg für ihn...

vor 5 Tagen
Gary „Mani“ Mounfield live mit den Stone Roses 2017. Gary „Mani“ Mounfield live mit den Stone Roses 2017.
News
Bassist von britischen Rock-Ikonen stirbt mit 63 Jahren

Er war Mitglied einer der einflussreichsten britischen Bands überhaupt: Gary „Mani“ Mounfield, Bassist der Stone Roses, ist tot. Er wurde 63 Jahre alt. „Mit...

vor 6 Tagen
HIlary Duff auf dem roten Teppich. HIlary Duff auf dem roten Teppich.
News
Nach zehnjähriger Pause: Hilary Duff kündigt neues Album an

Hilary Duff ist Schauspielerin, Sängerin und vierfache Mutter. Zuletzt trat sie in der Serie „How I Met Your Father“ auf. Nach langer Pause können sich ihre...

vor 5 Tagen
Anzeige
Anzeige