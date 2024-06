ESC-Star Nemo kommt für Konzert nach Hamburg!

Mit „The Code“ holte Nemo die Trophäe in die Schweiz. Im nächsten Jahr geht Nemo auf große Europa-Tour – und kommt für ein Konzert auch nach Hamburg.

„Aufregende Ankündigung“, schrieb Nemo am Mittwochvormittag auf Instagram – und postete direkt die Daten für die „Break the Code“-Tour hinterher.

ESC: Nemo kommt für Konzert nach Hamburg

Los geht es am 16. März 2025 in Köln. Es folgen 23 andere Städte. Am 2. April kommt Nemo nach Hamburg – genauer gesagt in die Große Freiheit. Tickets gibts ab Freitag, den 14. Juni.

Nemo ist die erste nichtbinäre Person, die den Eurovision Song Contest gewonnen hat. Nemo (wie der Clownfisch aus dem Animationsfilm „Findet Nemo“ von 2003) lebt in Berlin.